Incoronazione Re Carlo III, a che ora seguire lo speciale di Verissimo? Orario, ospiti e anticipazioni

Ci siamo, manca davvero all’incoronazione di Re Carlo III e della Regina Camilla. La solenne e regale cerimonia si terrà domani, sabato 6 maggio, presso l’abbazia londinese di Westminster e tutto sembra essere pronto per quello che si prospetta un evento davvero magico ed unico nel suo genere! Per l’occasione, è previsto uno speciale di Verissimo che darà modo ai telespettatori di seguire l’evento in televisione. Ma quando andrà in onda, a che ora e chi saranno gli ospiti in studio?

Incoronazione Re Carlo III in diretta tv: orario e dove seguire la cerimonia in Italia, lo speciale di Verissimo

L’edizione speciale di Verissimo in occasione dell’incoronazione di Re Carlo III

A partire dalle 10.45 (ora italiana) il salotto di casa Toffanin Verissimo, in collaborazione con il Tg5, presenta “L’incoronazione di Re Carlo III”. La padrona di casa seguirà in diretta l’incoronazione di Re Carlo III d’Inghilterra, che salirà al trono dopo sua madre Elisabetta II. Lo speciale andrà in onda dalle 10.45 alle 15.45, al fine di documentare un solenne evento e che, rappresenta a tutti gli effetti un vero e proprio appuntamento con la storia. Diversi anche in questa circostanza gli ospiti che si avvicenderanno in studio e che terranno compagnia al pubblico a casa commentando le vicissitudini della casa reale.

Gli ospiti in studio

In studio dalla Toffanin per commentare il Coronation Day diversi ospiti tra i quali: Antonio Caprarica, Cesara Buonamici e Cristina Parodi. Tutti giornalisti esperti di Royal Family. per un’occasione dove le emozioni certamente non mancheranno.

Gli inviati in collegamento

Ma non solo ospiti in studio. Diversi e numerosi gli inviati del TG 5 in collegamento da Londra. Tra di loro Dario Maltese e Susanna Galeazzi in collegamento dall’abbazia di Westminster mentre Federico Gatti documenterà l’andamento della cerimonia da Buckingham Palace. Inoltre, lo speciale di Verissimo vedrà collegato da Londra anche Andrea Bocelli, artista italiano scelto per prendere parte, il prossimo 7 maggio, al concerto organizzato nel parco del castello di Windsor in occasione dell’incoronazione di Re Carlo III.