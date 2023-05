Incoronazione Re Carlo III sabato 6 maggio 2023: quanto valgono i gioielli e la corona

Si terrà domani, sabato 6 maggio, l’incoronazione di Re Carlo III. La solenne ed attesissima cerimonia si terrà nell’abbazia di Westminster a Londra quando anche sua moglie Camilla verrà proclamata regina d’Inghilterra. Tutto sembra essere pronto, dalle splendide carrozze sulle quali viaggeranno i monarchi fino al piatto chiave del banchetto. Molte le curiosità che circondano la regale cerimonia, una su tutte riguarda i gioielli reali sfoggiati dal re e dalla regina. A quanto ammonta il loro valore?

Incoronazione Re Carlo III in diretta tv: orario e dove seguire la cerimonia in Italia, lo speciale di Verissimo

Domani l’incoronazione di Re Carlo III, quanto valgono i gioielli reali?

Diventati simbolo della monarchia, i gioielli reali sfoggiati dal re e dalla regina sono preziosi antichissimi, tramandati di generazione in generazione e che tutt’oggi mantengono inalterato il loro valore, sia economico sia simbolico. Senza dubbio, il gioiello che simboleggia il potere monarchico in assoluto è la corona di Sant’Edoardo, quella che Re Carlo indosserà domani durante l’incoronazione. In oro massiccio, pesa 2,23 kg ed è decorata con 444 pietre preziose e semi- preziose, con inoltre una base di pelliccia di ermellino. Tuttavia, visto l’elevato peso, questa corona viene indossata solo per pochi minuti, dopodiché il re la sostituirà con l’Imperial State Crown, dal peso di poco più di 1kg e che contiene 2.868 diamanti, 17 zaffiri, 11 smeraldi e 269 perle. Considerando che si tratta di gioielli davvero antichi e preziosi, quantificare il loro valore è davvero difficile.

I gioielli della corona

Ma qual è il valore dei gioielli della corona? Stando alle stime, il valore dei gioielli della corona ammonta a quasi tre miliardi di sterline, ovvero oltre 3 miliardi di euro. L’intera collezione è custodita nella Jewel House della Torre di Londra, che è considerata una fortezza inespugnabile ed è presidiata 24 ore su 24 da un gruppo di soldati reali. In merito l’unica eccezione è stata fatta durante la Seconda Guerra Mondiale, quando alcuni dei gioielli maggiormente preziosi vennero nascosti in una scatola di biscotti del castello di Windosor.