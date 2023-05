Incoronazione Re Carlo III: ci sarà anche l’orchestra jazz di Monterotondo

Monterotondo sarà protagonista a uno degli eventi più sensazionali del periodo: l’incoronazione di Carlo III. La Smile Orchestra, composta da 19 elementi prenderà parte alla cerimonia che si terrà il 6 maggio nell’Abazia di Westminister e che verrà trasmessa in tutto il mondo.

C’è grande attesa a Monterotondo per l’esibizione della sua band

C’è grande attesa nel piccolo Comune della città metropolitana di Roma che salirà agli onori della cronaca per aver preso parte a un evento che entrerà nella storia. I musicisti monterotondesi sono pronti a partire alla volta di Londra per far ascoltare alla corte reale e ai numerosi ospiti il loro repertorio di musiche tradizionali inglese riarrangiate in stile swing oltre a grandi classici jazz.

L’orchestra s’era già esibita per la Regina Elisabetta II

Una band composta nel 2016 da Catalin Molinaro che si compone di: quattro tromboni, quattro trombe, cinque sax, una sezione ritmica completa, una cantante e il direttore d’orchestra. Ma la scelta della Smile band non è ‘recente’. Il gruppo musicale è già conosciuto dai reali britannici, visto che su è esibito da remoto durante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II. Un contesto nel quale gli inglesi hanno già avuto modo di conoscere e apprezzare le qualità della band italiana tanto da essere scelta per prendere parte alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III.

Una vetrina internazionale per la band e per il piccolo comune di Roma

Anche Monterotondo avrà il suo posto d’onore, grazie alla Smile band, in una vetrina internazionale visto che l’evento avrà rilevanza mondiale. Sabato, però, i musicisti provenienti dal centro romano non mancheranno di ricordare anche la Regina scomparsa l’8 settembre del 2022. Non resta che aspettare sabato prossimo, 6 maggio, per assistere in diretta non solo alla cerimonia di incoronazione, ma anche all’esibizione della banda musicale di Monterotondo che non mancherà di riservare piacevoli sorprese.