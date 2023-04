Incoronazione Re Carlo III: ecco quando e chi ci sarà, ospiti e programma completo

Tutto è pronto per l’incoronazione ufficiale di Re Carlo III, che vedrà indossare la Corona in qualità di sovrano del Regno Unito. La cerimonia è prevista il 6 maggio 2023 e si svolgerà presso l’Abbazia di Westminster a Londra, in Inghilterra. Nella città londinese, già si preparano addobbi, bandiere e merchandising legata all’evento, che vedrà protagonisti i membri della famiglia Windsor. Tutta la cerimonia avverrà in una città mutevole, come storicamente rappresenta Londra e il lancio delle mode.

L’incoronazione di Re Carlo III a Westminster

L’evento risulta epocale, in un’incoronazione che nel Regno Unito non si vedeva dal lontano 2 giugno 1953, con una Elisabetta II ad appena 27 anni e nel fuoco di quello che sarebbe stato il periodo del Dopoguerra e della Guerra Fredda tra Russia e Stati Uniti d’America. Carlo non raggiunge il trono giovanissimo, anche perché verrà incoronato ufficialmente Re del Regno Unito alla veneranda età di 74 anni. Eppure, per l’anziano re verranno persone da tutto il mondo a vederlo. Infatti, sarà una settimana – se non di più – di affari d’oro per la cittadina londinese in fatto di vendite.

Il business sull’incoronazione di Re Carlo III

Per chi vorrà prenotare un B&B a Londra per quell’evento, le stanze sono arrivate addirittura a 100 sterline a notte. Costi proibitivi, ma che ugualmente faranno trovare la Capitale inglese preparata all’arrivo dei turisti più intrepidi. Anche i negozi hanno cominciato a vendere materiali con raffigurato il volto di Carlo III, nonostante sia ancora uno il prodotto più venduto: quello di Lilly the Queen, ovvero quella Regina Elisabetta tanto amata dal proprio popolo e che ancora oggi viene rimpianta nonostante i pochi mesi di regno di suo figlio. Carlo è rappresentato su tazze o addirittura tovagliette, in un merchandising che non esclude nemmeno il volto della moglie: seppur difficili da trovare, per Londra girerebbe il volto anche di Camilla.