Incoronazione Re Carlo III: dove vederla in diretta tv in Italia e a che ora

L’incoronazione di Re Carlo III è prevista per il prossimo sei maggio alle ore 11 nell’Abbazia di Westminster, insieme al corteo reale per le strade di Londra. La processione partirà dal Palazzo reale e dopo aver percorso il viale principale davanti Buckingham Palace, The Mall, arriverà all’Admiral Arch, passando inoltre al palazzo di Withehall e lungo il Parliament Street. Sarà possibile seguire la solenne cerimonia anche in diretta tv, ecco cosa sapere in merito.

Incoronazione Carlo III: ecco quando, data, orario, invitati e programma completo

Dove seguire, in diretta tv, l’incoronazione di Re Carlo III

In occasione dell’incoronazione di Re Carlo III prevista per il prossimo 6 maggio – nell’anno del 70esimo anniversario dell’incoronazione di sua madre, la Regina Elisabetta – sono diversi i telegiornali italiani che hanno annunciato un’edizione speciale per seguire ed approfondire l’evento. Ad esempio, su Rai 1 dalle 10.30 ci sarà uno speciale Tg 1, in onda fino alle 11.30 mentre su Rete 4 dalle 10.55 ci sarà lo speciale intitolato: “Il Giorno di Carlo”, al quale prenderanno parte diversi ospiti. Invece, attualmente, La 7 non ha annunciato nessuna edizione speciale sull’evento. Inoltre su Real Time – canale 31 del digitale terrestre – verranno trasmessi, oltre alle diretta integrale della cerimonia, anche due speciali di preparazione all’evento dedicati alla dinastia inglese.

Gli speciali in onda su Real Time

Il primo speciale andrà in onda il 3 maggio prossimo alle ore 21.20 e si intitola: “Harry e Meghan: Una ferita aperta”. Titolo decisamente eloquente che lascia già intravedere quale sarà il contenuto dello speciale, verosimilmente incentrato sulla separazione dalla famiglia reali di Harry e Meghan, che continua a configurarsi come un tasto dolente e delicato. Il tutto verrà raccontato in modo dettagliato attraverso la versione dei fatti dei duchi d Sussex e con tanto di materiale inedito. Invece, il secondo speciale andrà in onda mercoledì 10 maggio sempre alle 21.20. Speciale postumo all’incoronazione, ecco come si intitolerà: “Il vero volto di Re Carlo III” e sarà caratterizzato da una commistione di vita pubblica e privata, tesa a tracciare il profilo del nuovo Re della monarchia e della corona inglese.