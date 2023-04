Incoronazione Carlo III: ecco quando, data, orario, invitati e programma completo

La solenne cerimonia che vedrà l’incoronazione di Re Carlo III e della regina Camilla, si terrà il prossimo 6 maggio. A meno di un mese dall’evento, ecco che Buckingham Palace ne rende noti i dettagli. Iniziamo col dire che l’incoronazione si terrà nell’Abbazia di Westminster, insieme al percorso del corteo reale per le strade di Londra. La processione reale partirà dal Palazzo reale e dopo aver percorso il viale principale davanti Buckingham Palace, The Mall, arriverà all’Admiral Arch, passando inoltre al palazzo di Withehall e lungo il Parliament Street.

Quando morirà Re Carlo III? Il veggente ‘svela’ la data

L’incoronazione di Re Carlo III

L’incoronazione di Re Carlo III e della Regina Camilla si terrà alle ore 11 del prossimo 6 maggio presso l’Abbazia di Westminster. Ad un mese dall’evento ecco che iniziano ad emergere i primi dettagli in merito. Iniziamo col dire che Carlo e Camilla viaggeranno dapprima sulla carrozza denominata Diamond Jubilee State Coach, la quale deve il suo nome al fatto che Elisabetta II la utilizzò per il suo Giubileo di diamante, nel 2012. Un mezzo da veri reali quello che utilizzeranno Carlo e Camilla in quanto la carrozza è dotata di aria condizionata, finestrini elettrici e sarà trainata da sei cavalli grigi (Windsor Grey) tradizionalmente usati dalla famiglia reale per le parate ufficiali.

La carrozza Gold State Coach

Dopo la cerimonia i nuovi sovrani faranno ritorno a Buckingham Palace a bordo della Gold State Coach, carrozza meno gradita di casa Windsor per la sua scomodità ma certamente la più spettacolare in quanto ricoperta in foglia d’oro, pesa la bellezza di 4 tonnellate e per farla muovere sono necessari 8 cavalli. La carrozza, ovviamente, procederà a passo d’uomo quindi i sudditi avranno modo di vedere lungo il percorso i nuovi sovrani. Questa tipologia di carrozza non ha perso nessuna incoronazione ed anche questa volta, dunque, la tradizione sarà rispettata.