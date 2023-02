Quando ci sarà l’incoronazione di Re Carlo III? Data e come funziona

Dopo settant’anni torna la cerimonia di incoronazione di un sovrano inglese, Il 6 maggio prossimo, infatti, si terrà l’incoronazione di Re Carlo III, il quale a 73 anni diventerà il sovrano del Regio Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri Paesi del Commonwealth.

L’incoronazione si svolgerà nell’Abbazia di Westminster dall’Arcivescovo di Canterbury. Carlo III sarà incoronato con la corona di Re Edoardo: una cornice in oro massiccio sormontata da una croce e incastonata con oltre quattrocento pietre preziose, mentre la regina consorte, Camilla, verrà incoronata con la corona di platino e diamanti della Regina Madre.

Come si svolgerà la cerimonia

Il Re toglierà la veste cremisi e siederà sul trono, realizzato nel 1300 e utilizzato dal 1626 da tutti i sovrani che si sono susseguiti. Con l’ampolla a forma di aquila reale e il cucchiaio dell’unzione in argento dorato del XII secolo l’arcivescovo ungerà il re disegnando una croce.

Sono 38 le incoronazioni che si sono susseguite nell’Abbazia di Westminster dal 1066, la prima fu di Guglielmo il Conquistatore nel dicembre del 1066. Con ‘la processione del Re’ i reali arriveranno da Buckingham Palace a Westminster e alla fine della cerimonia torneranno a Buckingham in un corteo denominato ‘ La processione dell’incoronazione’. In conclusione Re e Regina, insieme alla famiglia reale appariranno sul balcone per salutare il popolo e concludere il cerimoniale.

I due giorni che seguiranno saranno dedicati ai festeggiamenti

Per i due giorni che seguiranno continueranno i festeggiamenti. In particolare domenica 7 maggio si terrà il concerto di incoronazione fuori al Castello di Windsor. Una circostanza nella quale verranno illuminati tutti i luoghi simbolici del Regno Unito. È previsto il grande pranzo dell’incoronazione. Mentre lunedì 8 maggio, nel Bank Holiday, la gente prenderà parte a ‘The Big Help Out’, un invito a fare volontariato e sostenere le aree locali.

Si prevede una partecipazione di circa 2.000 persone. Non sarà consentito e non sarà possibile fare entrare tutte le persone intervenute, a prendere parte all’incoronazione. Chi ha antenati che ha ricoperto un ruolo nella precedente incoronazione può presentare domanda per prendere parte all’evento.