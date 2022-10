Re Carlo mette all’asta i cavalli della Regina Elisabetta: in vendita 12 campioni da corsa

Sono stati messi in vendita i cavalli della Regina Elisabetta. La decisione è stata di Re Carlo III, che ha voluto mettere all’asta gli animali della defunta Regina Elisabetta II. Secondo il Mail on Sunday il nuovo sovrano ha deciso di vendere dodici cavalli della scuderia della madre.

La scuderia della Regina Elisabetta II

Si tratta di una scuderia da competizione: la Regina Elisabetta II possedeva infatti ben 37 cavalli, ma 12 di questi sono appena stati messi all’asta da Re Carlo III. Sulla lista degli esemplari in vendita ci sono anche Just Fine e Love Affairs, rispettivamente il primo cavallo a vincere con il nuovo Re e l’ultimo della Regina due giorni prima della sua morte. Sono già tantissime le persone che sarebbero interessate ad acquistarli.

Ecco perché Re Carlo III vende i cavalli

La Regina Elisabetta II era un’appassionata della corsa dei cavalli, ma questa passione è anche molto dispendiosa. Per questo il nuovo sovrano avrebbe preso la decisione di vendere alcuni degli animali della scuderia, tagliando così le spese collegate al loro mantenimento.

“Il re manterrà la tradizione della presenza della monarchia nelle corse di cavalli, ma non ha la stessa passione della madre per questo sport”, ha fatto sapere una fonte di Buckingham Palace. Questo però non è l’unico cambiamento che Re Carlo III vuole apportare: tra i vari, secondo la stampa inglese, ci sarebbe anche l’intenzione di aprire il palazzo ai sudditi in varie occasioni durante l’anno e non solo per i “Garden Parties”.