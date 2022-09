Quando sarà incoronato Re Carlo e cos’è l’operazione Globo d’oro

Inghilterra. La morte della Regina Elisabetta è stato un fenomeno che ha scosso l’interno mondo, letteralmente. Proprio nella giornata di lunedì scorso, 19 settembre, si sono tenuti i funerali ufficiali, e il feretro è stato definitivamente deposto, dopo un itinerario lunghissimo ed un rituale rigoroso.

Quando sarà incoronato ufficialmente Re Carlo III

Ora, il regno di Carlo III è iniziato. Ma l’incoronazione, quella ancora non è avvenuta in realtà. A quanto pare, la cerimonia avrà luogo nel 70esimo anniversario dell’incoronazione di sua madre Elisabetta, ovvero il 2 giugno dell’anno prossimo – questo quello che trapela dalle ultime indiscrezioni.

E, soprattutto, sarà un’incoronazione ”più breve, più piccola e meno costosa” di quella che ha visto sua madre incoronare regina nel 1953, anche se includerebbe una celebrazione della sua vita. Probabilmente, anche questo, un modo per mostrare ai sovrani e al mondo come funzionerà la sua “monarchia snellita” in futuro, oltre a tenere in considerazione la crisi del costo della vita che sta attanagliando la nazione e quindi evitare grosse spese in generale.

Leggi anche: Quando ci sarà l’incoronazione di Carlo come Re d’Inghilterra: data e orario

L’operazione Globo D’oro

Ma perché aspettare così tanto tempo? Certo la domanda è più che lecita, e l’attesa necessaria. Ossequiosa della tradizione, in primo luogo. Da un lato serve a consentire alla popolazione un’adeguata elaborazione del lutto della passata sovrana, senza per forza dover accelerare il processo di metabolizzazione.

La cerimonia funebre di lunedì scorso, di fatto, ha mostrato chiaramente quanto il legame dei cittadini britannici con la casa reale si mantenga tutt’oggi saldo. E poi, dall’altro, come si può facilmente immaginare, c’è la questione dei tempi tecnici che l’organizzazione di un tale evento richiede. Anche se i preparativi della cosiddetta “Operazione Globo d’oro“, così viene chiamata l’incoronazione del re, sono in corso da diverso tempo.