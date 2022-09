Quando morirà Re Carlo III? Il veggente ‘svela’ la data

Prima ha previsto la morte della Regina Elisabetta, ora, Logan Smith preannuncia la morte di Re Carlo III. Il veggente è diventato virale sui social e sembra aver previsto anche la scomparsa del nuovo Re.

Logan Smith aveva previsto la morte della Regina Elisabetta

Logan Smith ha previsto la morte di Re Carlo, salito al trono dopo i 70 anni di regno della madre. Lo scorso 7 giugno Logan aveva previsto la morte della Regina Elisabetta su twitter e aveva scritto un tweet annunciando la morte della 96enne l’8 settembre. La data era esatta e la sovrana è morta proprio l’8 settembre 2022.

Il tweet “manomesso”

Secondo alcuni l’uomo avrebbe modificato il tweet originale in modo da cambiare la data della morte della Regina Elisabetta e scrivere quella giusta. Quel messaggio non si trova più, se non in alcuni screenshot che circolano online.

La previsione della morte di Re Carlo III: ecco la data

Intanto, però, “il veggente” ha fatto un’altra previsione, stavolta su Re Carlo III. Secondo lui l’ex marito di Diana Spencer regnerà poco. Secondo la previsione l’ex Principe del Galles indosserà la corona solo per quattro anni: “Re Carlo morirà il 28 marzo 2026, quando avrà 78 anni” ha scritto Logan Smith.

Intanto nel 2023 è prevista l’incoronazione di Re Carlo III, che ha chiesto una cerimonia veloce e intima. Sembra infatti che voglia una monarchia “moderna”, senza lussi, per non gravare ulteriormente sui sudditi colpiti dalla crisi economica.