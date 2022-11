Regina Elisabetta, all’asta la sua Jaguar: ecco quanto vale e quanto costa

Tra i tanti simboli tradizionali, e tipicamente mediatici, della corona inglese, ci sono certamente anche le auto con le quali anche la Regina Elisabetta II, recentemente scomparsa, ha per anni sfilato durante le cerimonie ufficiali a cui ha dovuto presenziare durante la sua lunga vita da regnante. Oltre alla Bentley delle occasioni ufficiali, da ricordare anche altri modelli importanti, come la Land Rover che fin dalla giovinezza di Elisabetta ha rappresentato la sua marca preferita e prediletta. Non tutti però sanno che, nel garage reale c’era anche, dal 2009, a disposizione della sovrana una Jaguar X-Type Wagon. Questa veniva utilizzata e guidata personalmente proprio dalla Regina quando il suo fuoristrada Land Rover Defender preferito non era disponibile, per manutenzioni o altri impedimenti.

L’auto della Regina Elisabetta all’asta

Dunque, ecco che proprio questo modello verrà messo all’asta da Historic Auctioneers, con sede a Thorney nel Cambridgeshire (Regno Unito), il prossimo 26 novembre con 72.544 miglia sul totalizzatore (sono 116.748 km) e completa di certificato Jaguar Trust. Nonostante i suoi 13 anni suonati, questa X-Type Wagon, che all’epoca veniva costruita da Jaguar emulando un po’ la Ford Mondeo, è in ottimo stato di conservazione, con la tipica verniciatura Emerald Fire e interni in vera pelle tabacco chiaro. Davvero un bel gioiellino, non c’è che dire. Poi, sotto al cofano c’è il V6 da 3,0 litri, prodotto e originato da Ford, con ben 230 Vc di potenza erogata, cambio automatico e sistema integrale. Il valore? Inutile cercare di stimarlo: Historic Auctioneers la proporrà senza offerta minima. Ad oggi, volendo fare una quadra orientativa, si vende in Gran Bretagna a 7-8.000 sterline (circa 8.100-9.200 euro). Ma c’è un punto: il fatto che sia stata guidata dalla Regina in persona, farà senz’altro la differenza.