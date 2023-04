Infortunio Giulia Pauselli ad Amici, come sta la ballerina: ecco cosa è successo e quando torna al Serale

Giulia Pauselli di Amici è costretta a un altro stop forzato: dopo la gravidanza, la ballerina ha subito un grave infortunio. Come spiega la giovane su Instagram: “Amici ho bisogno di un riposo forzato di qualche tempo. Purtroppo ho lesionato il menisco in grande stile”. L’artista ha voluto comunicare il problema ai suoi tanti fan, in uno stop che non è dato ancora sapere quanto la terrà fuori: nel mondo sportivo, infortuni del genere, tengono gli atleti fuori minimo uno o due mesi, ma molto dipenderà anche dal recupero fisioterapico della ragazza e soprattutto l’assenza di dolori al ginocchio.

Infortunio di Giulia Pauselli ad Amici

Un’altra tegola per il talent show di Maria De Filippi, che oltre al grave infortunio della Pauselli doveva fare i conti con altri due concorrenti ammalati di Covid-19. Questa una situazione che probabilmente farà slittare la data delle semifinali di Amici, previste in un primo momento per il 6 maggio 2023. Altro infortunio all’interno del talent, sembrerebbe anche quello occorso a Isobel Kinnear, che addirittura si sarebbe fatta male durante le registrazioni della puntata di questa sera. Da quello che emerge dalle voci di corridoio, la Pauselli si sarebbe infortunata proprio durante una puntata di Amici.

Come si è fatta male Giulia?

Tra le situazioni indiziate per la lesione al menisco, ci sarebbe la scena di ballo insieme a Giuseppe Giofrè. Nonostante tutto, Giulia Pauselli oggi sarebbe andata ugualmente International Dance Day (Giornata internazionale della danza), pur se la ragazza non ha potuto ballare per ovvi motivi. La giovane l’ha presa con filosofia, raccontando: “Avrei voluto celebrare questa giornata in maniera diversa. Mi tocca un riposo forzato! Gli infortuni sono il rischio del nostro mestiere e come ci viene insegnato sin da piccoli : “the show must go on” qualsiasi cosa succeda. Ad ogni modo ho lesionato il menisco in grande stile”.