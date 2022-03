Iolanda, chi è la nuova corteggiatrice di Biagio a Uomini e Donne: età, lavoro, vita privata e Instagram

Uomini e Donne. Ancora un altro entusiasmante appuntamento con il salotto di Maria De Filippi. Oggi scenderà una nuova elegante signora per Biagio: Iolanda. Scopriamola meglio!

Uomini e Donne: Iolanda, la nuova dama per Biagio

Iolanda è una simpatica ed elegante signora che viene da Taranto, ed ha dichiarato la sua forte ammirazione per Biagio. Ha due figli grandi dal suo primo matrimonio, ed una piccolina da una sua seconda convivenza. Lavora e vive sola per il momento. Ha affermato che la solitudine l’ha sofferta per molto tempo, dedicandosi esclusivamente al lavoro e ai figli.

L’ultima relazione di Iolanda e la sua proposta

La sua ultima frequentazione è stato un uomo napoletano, simile a Biagio, ma anche in quel caso è finita male: dopo soli 19 mesi di frequentazione. Dunque, è ancora alla ricerca dell’uomo perfetto.

Come procede la conoscenza con Biagio

Iolando e Biagio sono usciti insieme e hanno trascorso una bellissima serata nel cuore di Roma, tra la fontana di Trevi e il centro della Capitale con i suoi monumenti storici. Tra i due c’è una bella complicità, non lo hanno negato: si sono baciati e lasciati andare a grandi abbracci. Sarà la volta buona?