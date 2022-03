Biagio di Uomini e Donne: chi è, cognome, età, che lavoro fa, vita privata, Instagram, Stella e Cristiana

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Oggi al centro dello studio Biagio, pronto a rimettersi in gioco anche in questa nuova edizione!

Biagio di Uomini e Donne: chi è, cognome, età, lavoro

Biagio Di Maro è nato a Napoli nel 1967 e nella vita è un operaio, lavora come escavatorista. Di lui sappiamo che è vedovo e che ha tre figli. Impareremo a conoscerlo di più a Uomini e Donne?

Biagio di Uomini e Donne: Instagram

Biagio ha un profilo Instagram. Con il suo account @biagio10dimaro vanta quasi 2.000 followers.