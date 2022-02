Irama: chi è, età, canzoni, fidanzata, Instagram, testo di ‘Ovunque sarai’, Sanremo 2022, nuovo album

Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Tra gli ospiti di oggi di ‘zia Mara, anche Irama, il cantante che a Sanremo 2022 è arrivato al quarto posto con il brano ‘Ovunque Sarai’.

Chi è Irama, le sue canzoni

Irama, all’anagrafe Filippo Maria Fanti, è nato a Carrara il 20 dicembre del 1995, ma è cresciuto a Monza. Il cantautore ha esordito nel panorama discografico quando ha partecipato al 66° Festival di Sanremo nel 2016 con il singolo Cosa resterà nella categoria Nuove Proposte, ma è diventato famoso nel 2018 quando ha vinto la diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel 2019 ha partecipato nuovamente a Sanremo con la canzone La ragazza con il cuore di latta. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro.

Chi è la fidanzata

Il cantante ha avuto in passato una storia d’amore con Giulia De Lellis, relazione giunta al capolinea nel 2019. Attualmente Irama è fidanzato con la modella e influencer greca Victoria Stella Doritou.

Instagram

Irama ha un profilo Instagram. Con il suo account @irama.plume vanta oltre 1 milione di followers.

Testo e video della canzone ‘Ovunque sarai’ del Festival di Sanremo 2022

Si chiama “Ovunque sarai” la canzone con cui Irama salirà sul palco della 72° edizione del Festival di Sanremo. Di seguito il testo completo:

Se sarai vento canterai

Se sarai acqua brillerai

Se sarai ciò che sarò

E se sarai tempo ti aspetterò per sempre

Se sarai luce scalderai

Se sarai luna ti vedrò

E se sarai qui non lo saprò

Ma se sei tu lo sentirò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Se sarò in terra mi alzerai

Se farà freddo brucerai

E lo so che mi puoi sentire

Dove ogni anima ha un colore

E ogni lacrima ha il tuo nome

Se tornerai qui, se mai, lo sai che

Io ti aspetterò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Io ti ascolterò

Se sarai vento canterai

(Testo Tv Sorrisi e Canzoni)