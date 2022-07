Irama e la nuova canzone PamPamPamPamPamPamPamPam: testo, video e significato

Dopo il successo ottenuto a Sanremo, dove si è classificato quarto con il meraviglioso brano ‘Ovunque Sarai‘, Irama è pronto a far scatenare tutti gli italiani in questa estate. E da poco, infatti, ha pubblicato la nuova canzone, che sicuramente diventerà una hit, dal titolo ‘strano’ e sicuramente non facile da pronunciare (almeno non così velocemente). Stiamo parlando di Pampampampampampampampam, che sicuramente come Nera, Mediterranea, Arrogante, entrerà nelle case (e non solo) di tutti, ci farà ballare e divertire sulle spiagge.

Il testo della nuova canzone di Irama

Ecco, di seguito, il testo della nuova canzone:

Sveglia all’alba si innamora Irama

el chico italiano

quando mi chiama sono in Jacuzzi, lei dice arrivo, le dico Uh Si!

Quanto mi costa, quanti ne butti, dice che figo, mentre si muove fa

PamPamPamPamPamPamPamPam (per 2 volte)

PamPamPamPamPam

mentre si muove fa

PamPamPamPamPamPamPamPam

PamPamPamPamPam

Lo muove e fa

mentre si muove fa

PamPamPamPam

Ay Pam (3 volte)

Lo muove e fa

mentre si muove fa

PamPamPamPamPamPamPam

Ay Pam (3 volte)

Quando lo muove fa

Ehi corro per la strada con i lupi

Cerco questa fama come groupie

Baby resta ancora due minuti

Ehi basta che dopo non mi saluti

Quando siamo ubri, balliamo sui muri, lo facciamo come due perfetti sconosciuti,

Baby sai che tu mi mi lasci i buchi

Ma dopo li cuci cuci cuci

Cerco la calma ma tu non mi aiuti

Mentre mi guarda e siamo già nudi

Cosa ne dici se restiamo muti?

Se dopo mi scrivi, manda i saluti

Ho una colombiana che muove il suo booty

a un’italiana con quegli occhi scuri

a un’africana che spero mi giuri

che almeno un po’ mi ama

che il cielo mi aiuti

se tutto fa PamPamPamPamPamPamPamPam

PamPamPamPamPamPamPamPam (per 2 volte)

PamPamPamPamPam

mentre si muove fa

PamPamPamPamPamPamPamPam

PamPamPamPamPam

Lo muove e fa

mentre si muove fa

PamPamPamPam

Ay Pam (3 volte)

Lo muove e fa

mentre si muove fa

PamPamPamPamPamPamPam

Ay Pam (3 volte)

Quando lo muove fa

E il petto batte come una conga fa una domanda prima che risponda dice che non vuole i soldi ma li conta

È finita a Milano mi racconta che lì sembra un rodeo tutto perreo

Muovono il booty che gli farei un trofeo, restiamo muti, come in un museo. Quando lo muove un Uzi, ma quale galateo

Cerco la calma ma tu non mi aiuti

Mentre mi guarda e siamo già nudi

Cosa ne dici se restiamo muti?

Se dopo mi scrivi, manda i saluti

Ho una colombiana che muove il suo booty

a un’italiana con quegli occhi scuri

a un’africana che spero mi giuri

che almeno un po’ mi ama

che il cielo mi aiuti

se tutto fa PamPamPamPamPamPamPamPam

PamPamPamPamPamPamPamPam (2 volte)

PamPamPamPamPam

mentre si muove fa

PamPamPamPamPamPamPamPam

PamPamPamPamPam

Lo muove e fa

mentre si muove fa

PamPamPamPam

Ay Pam (3 volte)

Lo muove e fa

mentre si muove fa

PamPamPamPamPamPamPam

Ay Pam (3 volte)

Quando lo muove fa

Ram PamPam

Il significato

È una canzone sicuramente estiva, ‘fresca’, da ascoltare sotto l’ombrellone. Ci riporta nel ‘mondo’ raggaeton, in quel misto tra italiano e spagnolo. Chiave giusta per diventare una hit a tutti gli effetti.