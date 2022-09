Irene Grandi: chi è, età, carriera, canzoni, curiosità, vita privata, Instagram

Torna puntuale anche queto pomeriggio a partire dalle 16 l’appuntamento con Verissimo! Anche in questo sabato saranno numerosi gli ospiti che si avvicenderanno nel salotto di Silvia Toffanin, pronti a raccontare agli affezionati telespettatori storie ed aneddoti che li hanno visti protagonisti! Tra di loro ci sarà anche la celebre cantante Irene Grandi, conosciamola meglio!

Irene Grandi: la biografia

Irene Grandi è nata a Firenze il 6 dicembre del 1969. La cantante, giovanissima, dopo aver conseguito la maturità scientifica ha iniziato a cantare con diverse band nei locali della Toscana, fino a quando nel 1992 ha deciso di continuare come solista.

Una delle sue prime apparizioni televisive ufficiali risale al 1993 nella trasmissione Roxy Bar per promuovere il suo primo 45 giri. Irene Grandi viene scoperta dal grande pubblico nel 1994 grazie alle canzoni Fuori e Tvb, scritta per lei da Jovanotti. Il successo arriva nel 1995 quando vende oltre 500.000 copie in Italia.

Carriera

Nel corso della sua brillante carriera la cantante si è avvicinata a diversi generi musicali e ha collaborato con diversi artisti del panorama musicale nazionale: Jovanotti, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Vasco Rossi, Pino Daniele. Ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo, anche a quello del 2020 con la canzone scritta per lei da Vasco Rossi, Finalmente io.

Il nuovo singolo “E POI”

Il nuovo singolo di Irene Grandi — uscito ieri, 23 settembre — si chiama “E POI” ed è un brano al quale la cantante tiene particolarmente. La canzone è tratta dal suo progetto live “Io in blues” che sta portando in giro per l’Italia regalandole molte soddisfazioni.

La peculiarità di questo brano è un video in animazione realizzato da Grégori Dassi che coinvolge il pubblico in una storia affascinante dai molteplici significati ed interpretazioni. Il singolo E POI è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Irene Grandi: la vita privata e gli amori

Per quel che riguarda la vita sentimentale, Irene Grandi ha avuto una storia d’amore con Alessandro Carotti. I due si sono sposati a Las Vegas nel 2003, ma nel 2010 hanno divorziato. Dal 2015 ha iniziato una relazione con Lorenzo Doni, avvocato e istruttore di golf. La coppia nel 2018 si è sposata in provincia di Oristano.

Curiosità

Ecco alcune curiosità sulla cantante che forse non conoscevi:

La cantante fiorentina ha diversi tatuaggi.

Dopo la rottura con Alessandro Carotti ha raccontato di aver sentito l’esigenza di stare da sola ed è partita per l’Indonesia.

Instagram

Irene Grandi è molto seguita sui social, il suo account vanta infatti la bellezza di 114mila follower!