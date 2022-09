Irene Grandi, chi è il marito Lorenzo Doni: età, lavoro, vita privata, golf, figli e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano con il salotto televisivo di Silvia Toffanin! Anche quest’oggi a partire dalle 16 su Canale 5 saranno numerosi gli ospiti che si avvicenderanno in studio, pronti a regalare ai telespettatori qualche chicca sulla loro vita. In una chiacchierata a tu per tu con la padrona di casa, saranno molte le storie — che anche questo pomeriggio — animeranno la trasmissione! Tra gli ospiti in studio ci sarà anche Eva Robin’s, conosciamola meglio!

Lorenzo Doni: la biografia

Il marito di Irene Grandi, Lorenzo Doni è di origini fiorentine e di mestiere fa l’avvocato e l’istruttore di golf. Lontano dal mondo dello spettacolo, Doni è un uomo molto riservato per questo motivo sono davvero poche le informazioni sulla sua vita privata. Non sono infatti noti i dettagli né sulla sua età né sul luogo di nascita.

La passione per il golf

Come anticipato, Lorenzo è un noto avvocato del foro sardo, ma ha anche una grande passione per il golf. È infatti istruttore ed insegnante presso la prestigiosa struttura John Jacobs Practical Golf School, con sede in Sardegna.

La relazione con Irene Grandi

Nonostante la coppia sia abbastanza riservata, i due sono convolati a nozze nel 2018. Prima del matrimonio con Lorenzo, Irene Grandi era sentimentalmente legata ad Alessandro Carotti, dal quale ha divorziato nel 2010. Una relazione all’insegna della riservatezza la loro in quanto, dopo il matrimonio, i due hanno deciso di mantenere il riserbo sulla loro attuale residenza. È tuttavia noto che Lorenzo abbia una casa in Sardegna, a Narbolia, dove la coppia ha trascorso qualche felice momento insieme.

Curiosità

Ecco qualche curiosità che forse non sapete sull’uomo che ha fatto breccia nel cuore di Irene Grandi:

La cantante, nel corso della cerimonia di nozze, ha cantato in modo molto sentito ed intenso Hallelujah di Leonard Cohen, brano che ha dedicato al suo amato;

Lorenzo Doni ha origini sarde e fiorentine.

Instagram

Come abbiamo avuto modo di comprendere, Lorenzo Doni è un uomo molto riservato che non ama stare sotto la luce dei riflettori. Il marito di Irene Grandi non ha un profilo Instagram.