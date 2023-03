Irene Pignieri di Matrimonio a Prima Vista: chi è, età, di dov’è, lavoro, compatibilità con Matteo, foto e Instagram

Ci siamo, una nuova stagione di Matrimonio a Prima Vista è pronta a prendere il via! Rilasciato da Discovery+ il primo episodio, la decima stagione del programma – che vede la presenza di tre coppie che si vedranno e si conosceranno per la prima volta il giorno del matrimonio, quando diventeranno legalmente marito e moglie – verrà trasmessa ufficialmente in chiaro su Real Time l’8 marzo 2023! Chi sono i protagonisti di questa nuova ed avvincente edizione? I concorrenti in totale sono sei – tre coppie – e per la prima volta nella storia del programma si sposeranno assieme! Conosciamo meglio Irene Pignieri, ecco cosa sappiamo di lei!

Matrimonio a Prima Vista 10 su Real Time: quando inizia e chi sono i concorrenti

Chi è Irene Pignieri di Matrimonio a prima vista 10

Irene Pignieri ha 32 anni, vive a Milano ma ha origini napoletane. Single da ben cinque anni, è laureata in economia e professionalmente parlando è una restaurant manager, direttore operativo, nonché responsabile marketing di un noto brand appartenente al mondo della ristorazione. Molto legata al padre, alla sorella e alle migliori amiche, tra le passioni di Irene ci sono la storia dell’arte e la letteratura. Inoltre, nel tempo libero, la 32enne si diletta nell’organizzare feste con gli amici e con del sano shopping.

La sua idea dell’amore

‘Per me l’amore è tante cose, è soprattutto essere sé stessi in due’. Dichiara Irene nel proprio video di presentazione aggiungendo poi che l’amore è: ‘Divertimento, curiosità, prendersi cura l’uno dell’altro, è veramente tante cose. L’amore può essere la favola più bella. Sarò romantica, sarà ingenua ma non smetto di sognare, di credere che da qualche parte ci sia quella persona, la mia persona, che ha quello sguardo rivolto verso un futuro insieme’. Irene appare alquanto determinata e decisa nelle proprie scelte, sa cosa vuole nella vita ma riuscirà a trovare nel programma la sua dolce metà?

Il video di presentazione

Per vedere il video di presentazione ufficiale di Simona Viola clicca QUI.

Instagram

Irene Pignieri ha un account su Instagram ma è privato.