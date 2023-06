Irene Vella, chi è il marito: lavoro, rene, figlia e vita privata

Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone su Rai 1. La puntata di oggi sarà molto speciale e ricca di ospiti inediti. Tra questi in studio ci sarà anche Irene Vella che si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera e alla famiglia. Sapete chi è suo marito Luigi Pagana e cosa hanno affrontato assieme? Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

L’amore tra Irene Vella e il marito

Irene Vella è una scrittrice e giornalista molto famosa, il suo ultimo libro è “Un chilo alla volta”, in cui denuncia la società grassofobica in cui viviamo. Per quanto riguarda la sua vita privata, lei ha conosciuto il suo compagno quasi 30 anni fa e da allora non si sono più lasciati. Lui si chiama Luigi Pagana e insieme hanno dato alla luce una figlia di nome Donatella. Tutta la famiglia è finita sotto i riflettori per una storia incredibile di amore e rinascita. Ecco cosa è successo davvero.

Chi è Luigi Pagana: età, lavoro

Luigi Pagana è nato a Montefiascone il 16 marzo del 1970 e ha 53 anni. Ha una carriera come grande sportivo alle spalle: ha mosso i primi passi nella squadra del San Paolo Pisa, dove migliora fino ad avere l’ingaggio per il Cesena Calcio. Qui riesce ad arrivare in serie A e vince la coppa Italia. Dopo qualche anno si dedica alla professione di allenatore: per tre stagioni allena il Venezia, fino al 2013. Ad oggi, da ben otto anni è il direttore tecnico e allenatore della prima squadra della Fenice Veneziamestre.

La malattia

Luigi Pagana ha affrontato una brutta malattia: il morbo di Bergen, che l’ha portato ad avere una grave insufficienza renale. Dopo mesi di dialisi e una condizione di rischio, i medici hanno capito che soltanto un trapianto di rene avrebbe potuto salvarlo. In quel momento, la moglie Irene Vella si è offerta volontaria e ha donato un rene al marito, salvandogli la vita. Ad oggi Irene Vella è la prima donna italiana ad aver donato un rene ed essere diventata madre. Ecco un dolce scatto della coppia: