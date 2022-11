Irma Di Paola ad Amici 22: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, foto e Instagram

Come ogni domenica l’appuntamento su Canale 5, a partire dalle 14, è solo uno. Ed è quello con Amici, il talent show di successo che vede alla conduzione Maria De Filippi. Protagonisti giovani talenti, che hanno deciso di mettersi in gioco e di studiare, con la speranza di poter arrivare al serale, tra sfide, esibizioni e gare. E proprio oggi pomeriggio arriverà a giudicare i ballerini la coreografa Irma Di Paola.

Cosa sappiamo su Irma Di Paola

Irma Di Paola è una nota coreografa e ballerina. Sappiamo che è nata a Taranto, è pugliese, ma non abbiamo molte informazioni sulla sua biografia. Sappiamo, però, che ha curato la meravigliosa performance che Diodato ha portato sul palco dell’Eurovision Song Contest e che recentemente ha firmato le coreografie del Concertone Notte della Taranta a Melpignano, in provincia di Lecce.

I primi passi e il successo

Irma Di Paola, oggi affermata creative director, ha cominciato a muovere i primi passi esordendo con Simona Ventura a Quelli che il calcio. Poi ha lavorato nel programma Quello che non ho di Fazio e Saviano, in Capitani Coraggiosi con Baglioni e Morandi e ne Le dieci cose con Flavio Insinna. Ha curato ben tre Festival di Sanremo e collabora per le coreografie di Amici e Danza con me di Roberto Bolle. Per il cinema, invece, ha diretto le coreografie per il film Tolo Tolo di Checco Zalone, La Dea Fortuna di Ozpetek e molti altri. Ha curato le coreografie di molti spot della Tim e ha lavorato per anni al fianco di Luca Tommassini.

Il Deposito Studio di Roma

Nel 2016, poi, ha aperto Il Deposito Studio di Roma, un centro per danzatori professionisti e amatoriale. Ma anche prima scuola di danza per sordi con il metodo Lisda.

Chi è il fidanzato, vita privata

Non sappiamo se Irma Di Paola sia fidanzata o meno, sui social non fa trapelare nulla. Pubblica molto, è seguitissima, ma gli scatti riguardano quasi sempre il suo lavoro.

Instagram di Irma Di Paola

Su Instagram con l’account @irmadipaola vanta oltre 11 mila followers.