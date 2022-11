Amici 22, anticipazioni registrazione 10 novembre: ospiti, eliminati e sfide

Amici 22 è pronto per la sua prossima puntata. E voi? Siete pronti a scoprire quali sono le novità esclusive direttamente dalle registrazioni di Amici 2022? A breve vi forniremo tutti i dettagli, gli ospiti, gli eliminati e le sfide che ci attendono! Come ormai tutti sapranno, le puntata di Amici di Maria De Filippi non vanno in onda in diretta, ma al contrario vengono quasi sempre registrate con qualche giorno di anticipo, per consentire una programmazione migliore e prestazioni video anche maggiori. Si tratta di un modo di lavorare tipico dei format di Maria, come accade, ad esempio, anche con Uomini e Donne, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, alle 14.45. Ma torniamo ad Amici 22: grazie alla presenza di registrazioni anticipate, ad ogni modo, è possibile riuscire ad avere delle anticipazioni prima della puntata, la quale andrà in onda il prossimo 13 novembre 2022. Le registrazioni sono state oggi, e siamo riusciti a rubare qualche dettaglio importante per la prossima puntata. Continuante a leggere per sapere cosa accadrà nella prossima puntata.

Tra le novità che ci attendono per la prossima puntata di Amici 22, da alcuni frame delle registrazioni di oggi, sappiamo che nel prossimo appuntamento, per prima cosa, non ci sarà nessun eliminato, dunque il numero di studenti rimarrà lo stesso e nessuno sarà costretto ad abbandonare la scuola di Amici 22. Poi, scopriamo anche che in studio ci sarà anche la bellissima Belen Rodriguez, che farà la sua comparsa con una dolce sorpresa per Wax. Aron conquisterà il palco di ”Tu sì que Vales” e i giudici per questa scelta saranno Vessicchio, Stash e Michele Bravi. Nella stessa puntata, poi, Irama manderà un videomessaggio davvero particolare per Aaron. Ma non è tutto: perché ci sarà anche Alessandra Amoroso in studio, per presentare il suo nuovo singolo, davvero emozionante. E infine, ultima grande rivelazione, in studio ci sarà anche la mitica Giorgia! Il resto, poi, lo lasciamo alla puntata stessa, mi raccomando, rimanete sintonizzati.