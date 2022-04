Isa Barzizza: chi è, età, carriera, oggi, chi è il marito, figlia, dove vive, vita privata e Totò

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, il programma condotto dal lunedì al venerdì da Serena Bortone. Ai suoi microfoni oggi si racconterà, tra vita privata e carriera, Isa Barzizza, figlia del compositore e direttore d’orchestra Pippo Barzizza.

Chi è Isa Barzizza, la biografia

Luisita “Isa” Barzizza è nata a Sanremo il 22 novembre del 1929 ed è una nota attrice, interprete della rivista, del cinema e della televisione. Figlia del direttore d’orchestra Pippo Barzizza e di Tatina Salesi, Isa ha studiato al Liceo Classico Vincenzo Gioberti di Torino e ha iniziato parallelamente a partecipare a rappresentazioni teatrali di prosa in ruoli secondari vicino ad attori come Ruggero Ruggeri ed Eduardo De Filippo. Inizialmente, il padre era contrario alla sua attività nel teatro, poi però Erminio Macario l’ha lanciata in quel mondo quando lei ha terminato gli studi liceali.

Il teatro e il cinema con Totò

Il suo secondo padrino, se così vogliamo dire, è stato il grande Totò. Da lui ha imparato tanto: dalla mimica all’uso dello spazio del palcoscenico e con lui ha interpretato due spettacoli. Ma non solo. Con Totò l’attrice ha debuttato anche al cinema nel film I due orfanelli del 1947 e in totale con lui ha realizzato 11 film. L’unico ruolo da protagonista che ha interpretato è stato quello in Gran varietà del 1954. Ha lavorato con Garinei e Giovannini, si è cimentata nel teatro di prosa e ha preso parte a diverse commedie.

Il ritiro dalle scene e il ritorno al cinema

Isa Barzizza, però, nel 1960, giovanissima, a soli 31 anni, ha deciso di interrompere la carriera nel teatro in seguito alla morte del marito, Carlo Alberto Chiesa. Poi ha fondato una scuola di doppiaggio ed è tornata in teatro solo nei primi anni ’90, di nuovo con delle commedie. E nel 2021 ha partecipato al film Viva l’Italia, dove ha interpretato Marisa, un’anziana ricoverata in ospedale.

Chi è il marito, vita privata e figli

Isa nel 1960 è rimasta vedova. Suo marito, il regista Carlo Alberto Chiesa, è morto all’età di 31 anni a causa di un terribile incidente stradale lungo la via Aurelia, a Roma. La coppia ha avuto una figlia, Carlotta. Isa si è poi legata sentimentalmente al costruttore edile Enzo Villoresi.

Curiosità