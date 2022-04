Isa Barzizza, chi è il marito Carlo Alberto Chiesa: come è morto, incidente, figlia

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, il programma condotto dal lunedì al venerdì da Serena Bortone. Ai suoi microfoni oggi si racconterà, tra vita privata e carriera, Isa Barzizza, figlia del compositore e direttore d’orchestra Pippo Barzizza. Ma conosciamo meglio il giovane marito Carlo Alberto Chiesa, morto troppo presto.

Chi è il regista Carlo Alberto Chiesa

Carlo Alberto Chiesa è nato a Torino il 27 dicembre del 1922 ed è morto, ancora troppo giovane, il 3 giugno del 1960. È stato un noto regista, montatore, sceneggiatore italiano, nonché marito di Isa Barzizza, popolare attrice. L’uomo nel 1951 ha diretto il suo unico film a soggetto, I due sorgenti, firmandone anche la sceneggiatura, ma purtroppo non ha avuto modo di proseguire la sua vita e la sua carriera, per via di un terribile incidente stradale.

La morte in un incidente stradale

Carlo Alberto Chiesa, infatti, nel 1960 ha avuto un terribile incidente sulla via Aurelia, all’altezza di Campiglia Marittima. Un impatto violento, la corsa disperata in ospedale, in una clinica di Roma, poi la morte il 3 giugno di quel terribile anno. Da quell’amore, però, è nata una figlia, Carlotta, l’unica del regista e di Isa Barzizza, che dopo la morte, a soli 31 anni, ha deciso di abbandonare le scene, di lasciare il teatro e di dedicarsi alla famiglia.

“Di cinema e teatro – ha spiegato l’attrice intervista da Mara Venier a Domenica In– non se ne è parlato più. Non essendoci più lui, io dovevo stare vicino a mia figlia. Senza nostalgia, tutte le scelte che ho fatto, non ho mai rimpianti. Ho staccato, mi sono messa a fare l manager, ho messo su una società di doppiaggio”.

Chi è Isa Barzizza?

Luisita “Isa” Barzizza è nata a Sanremo il 22 novembre del 1929 ed è una nota attrice, interprete della rivista, del cinema e della televisione. Figlia del direttore d’orchestra Pippo Barzizza e di Tatina Salesi, Isa ha studiato al Liceo Classico Vincenzo Gioberti di Torino e ha iniziato parallelamente a partecipare a rappresentazioni teatrali di prosa in ruoli secondari vicino ad attori come Ruggero Ruggeri ed Eduardo De Filippo. Inizialmente, il padre era contrario alla sua attività nel teatro, poi però Erminio Macario l’ha lanciata in quel mondo quando lei ha terminato gli studi liceali. E ha avuto la fortuna di lavorare con il grande Totò, suo mentore e secondo ‘padre’.