Isabel Russinova: chi è, età, carriera, oggi, marito, figli, foto, altezza e vita privata

Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone su Rai 1. La puntata di oggi sarà molto speciale e ricca di ospiti inediti. Tra questi in studio ci sarà anche Isabel Russinova che si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera e alla famiglia. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

Chi è Isabel Russinova: età, carriera, oggi

Isabel Russinova è nata il 20 gennaio del 1958 in Bulgaria sotto il segno del capricorno e ha 65 anni con una grande carriera alle spalle. Nella vita ha lavorato nel mondo del cinema e del varietà, ma anche in quello della musica. Il suo nome è noto come attrice, cantante, conduttrice e modella. Sua madre è bulgara, il padre triestino. Lei è cresciuta a Triste con i nonni paterni, dove si è diplomata al Liceo di Cortina. La sua carriera è iniziata come modella per alcune agenzie di moda milanesi: Caremoli, Vogue, Harper’s Bazar. Il debutto sullo schermo è arrivato al fianco di Enzo Tortora, fino ad affermarsi come una grande conduttrice della tv italiana. Ha lavorato molto anche in teatro, ancora oggi è la direttrice artistica del Teatro Rendano.

I film più famosi

Isabel Russinova è una grande attrice che ha lavorato per molti anni al cinema, in televisione, ma anche in teatro. Ecco alcune delle sue ultime opere cinematografiche che l’hanno vista brillare sul grande schermo:

Sopra e sotto il ponte, regia di Alberto Bassetti (2005)

Una lontana storia d’amore – cortometraggio (2008)

L’ultimo re, regia di Aurelio Grimaldi (2009)

Virinoj, regia di Rodolfo Martinelli (2012) – docufilm

Il popolo di Re Heruka con Marco Lo Russo – docufilm, (2015)

La Bugia bianca, regia di Giovanni Virgilio (2015)

L’incredibile storia della signora del terzo piano, regia di Rodolfo Martinelli (2017)

La mia seconda volta, regia di Alberto Gelpi (2019)

Boys, regia di Davide Ferrario (2021)

Trafficante di virus, regia di Costanza Quatriglio (2021)

La primavera della mia vita, regia di Zavvo Nicolosi (2023)

Vita privata: marito e figli, Instagram

Il primo marito della showgirl è stato Igor Zalesky, conosciuto sul set del film “Iris”, in cui hanno lavorato assieme. Si sono sposati e sono stati insieme per quasi dieci anni, fino alla rottura nel 1993. L’anno dopo l’attrice ha incontrato l’amore della sua vita: Rodolfo Martinelli, un regista teatrale molto affermato. Dal loro amore sono nati due figli: Maria Cristina e Antonio. Potete seguirla sul suo profilo Instagram su cui vanta quasi 3 mila followers: