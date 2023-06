Isabel Russinova, chi è il marito Rodolfo Martinelli: età, figli e vita privata

Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone su Rai 1. La puntata di oggi sarà molto speciale e ricca di ospiti inediti. Tra questi in studio ci sarà anche Isabel Russinova che si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera e alla famiglia. Sapete chi è il suo attuale marito Rodolfo Martinelli? Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

La vita privata di Isabel Russinova

Il primo marito della showgirl è stato Igor Zalesky, conosciuto sul set del film “Iris”, in cui hanno lavorato assieme. Si sono sposati e sono stati insieme per quasi dieci anni, fino alla rottura nel 1993. L’anno dopo l’attrice ha incontrato l’amore della sua vita: Rodolfo Martinelli, un regista teatrale molto affermato. Dal loro amore sono nati due figli: Maria Cristina e Antonio.

Chi è il marito Rodolfo Martinelli: età e figli

Rodolfo Martinelli è il marito di Isabel Russinova e stanno insieme da moltissimi anni. Di lui non si hanno molte informazioni perché è una persona molto riservata e ama stare “dietro” le telecamere. Infatti nella vita è un grande regista affermato, sia in teatro che al cinema. Infatti, lui e Isabel hanno collaborato a molti progetti assieme. Per fare qualche esempio: nel 2015 hanno prodotto il film “Il re Heruka“, scritto da lui e interpretato da Isabel. La pellicola è stata proposta al Rome Independent Film Festival ed è stata molto apprezzata anche per la sua originalità: racconta del popolo rom.

Il rapporto della coppia

I due sono una coppia molto longeva: stanno insieme da ben 30 anni e dicono di amarsi ancora come il primo giorno. La loro grande complicità sul lavoro e nel privato li ha resi inseparabili. Insieme hanno realizzato tanti progetti e non perdono occasione per dedicarsi dolci parole: “Sei l’amore della mia vita“, “Sei la mia dolce metà”. Potete seguire Rodolfo Martinelli sul suo profilo Instagram, dove condivide moltissimi scatti insieme alla sua dolce Isabel: