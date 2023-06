Isabel Russinova ha figli? Età e vita privata

Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone su Rai 1. La puntata di oggi sarà molto speciale e ricca di ospiti inediti. Tra questi in studio ci sarà anche Isabel Russinova che si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera e alla famiglia. La showgirl ha figli? Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

I figli di Isabel Russinova

Il primo marito della showgirl è stato Igor Zalesky, conosciuto sul set del film “Iris”, in cui hanno lavorato assieme. Si sono sposati e sono stati insieme per quasi dieci anni, fino alla rottura nel 1993. L’anno dopo l’attrice ha incontrato l’amore della sua vita: Rodolfo Martinelli, un regista teatrale molto affermato. Dal loro amore sono nati due figli: Maria Cristina e Antonio. Ecco uno scatto di quando erano piccoli:

Chi è Maria Cristina: età e vita privata

Maria Cristina è la primogenita di Isabel Russinova e Rodolfo Martinelli. Lei è una persona molto riservata di cui si hanno pochissime informazioni, infatti non ha neanche un profilo social. Sappiamo soltanto che sin da piccolissima è appassionata di arte e disegno, infatti ha proseguito gli studi in ambito artistico e ad oggi è una pittrice in erba. A febbraio ha esposto una sua opera per la prima volta che ha ricevuto un gran successo. Il suo soprannome è Macrì e la mamma Isabel è molto orgogliosa di lei. Ecco uno scatto dal Vernissage di febbraio:

Chi è il secondogenito Antonio Martinelli?

Antonio Martinelli è il secondo figlio della coppia, ma di lui non si ha quasi nessuna informazione. Sappiamo soltanto che è molto legato alla sorella, ma non si hanno informazioni sul suo lavoro o il suo percorso di studi. Non ha neanche un profilo Instagram e non ama le luci dei riflettori. Forse oggi la madre Isabel rivelerà qualche segreto in più sulla vita del figlio? Non lo sappiamo, ma nel frattempo ecco la foto di uno dei disegni della figlia artista, di cui la showgirl è molto orgogliosa: