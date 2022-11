Isabella Ferrari, chi è il marito Renato De Maria: età, carriera, film, figli e Instagram

Torna, come ogni giorno, l’appuntamento con Serena Bortone su Rai 1. Tra gli ospiti di oggi di Oggi è un altro giorno anche l’attrice Isabella Ferrari, che sarà in studio per ricordare e omaggiare la grande Virna Lisi, ma anche per raccontarsi. Dalla carriera alla sfera privata, fino all’amore per il marito Renato De Maria.

Dagli esordi al debutto di Renato De Maria

Renato De Maria è nato a Varese nel 1958 ed è un noto regista e sceneggiatore. Sappiamo che ha pubblicato un fotoromanzo sperimentale, poi nel 1982 ha vinto il premio per la miglior produzione video del Festival Cinema Giovani di Torino. E ha iniziato a lavorare producendo installazioni video in gallerie d’arte e filmati documentari. Nel 1990, invece, ha fondato la casa di produzione video Monochrome per la quale scrive e dirige un documentario sul 1977 a Bologna.

I successi al cinema (e non solo)

Il debutto sul grande schermo, però, è avvenuto nel 1996 con il film Hotel Paura, del quale ha curato anche la sceneggiatura. Nel 2001 ha realizzato il film Paz, che gli vale cinque Nastri d’argento, un Globo d’oro, due ciak d’oro e due nomination ai David di Donatello. Nel 2000, invece, ha realizzato 24 episodi della serie Distretto di Polizia e ha diretto diverse serie tv, come Medicina generale, Doppio agguato, Amatemi, Il segreto dell’acqua, La vita oscena.

Il matrimonio con Isabella Ferrari

Ma veniamo alla vita privata. Il regista e sceneggiatore dal 2002 è sposato con Isabella Ferrari e dal loro amore sono nati due figli, Nina e Giovanni. Insieme nella vita e sul lavoro: i due li abbiamo visti in tre film Hotel Paura, Amatemi, La vita Oscena, ma anche nella prima stagione di Distretto di Polizia.

Instagram di Renato De Maria

L’uomo ha un profilo Instagram e con l’account @renatodemaria vanta oltre 3.000 followers. Ed è qui che condivide i suoi lavori.