Isobel Kinnear, chi è la mamma che vive in Australia: età, oggi, vita privata

Isobel Kinnear è la bravissima ballerina australiana che è arrivata quarta al Serale di Amici 22. Oggi sarà ospite a Verissimo insieme agli altri finalisti del talent e al vincitore Mattia Zenzola. Si racconterà a cuore aperto e parlerà di sé, della sua famiglia e delle sue origini. Ecco chi è la mamma che vive in Australia e tutto quello che sappiamo su di lei!

Le origini e i genitori di Isobel Kinnear

Isobel è australiana e sui suoi genitori e la famiglia d’origine non si hanno informazioni precise. Loro sono molto distanti dal mondo dello spettacolo e lei ha sempre preferito mantenere la loro privacy. Sappiamo soltanto che ha un bellissimo rapporto con la madre e le due si mancano molto. Del padre, invece, non ha mai raccontato nulla. Sul profilo social della ballerina appare uno scatto in compagnia della madre: “Sei la mia migliore amica, sono così fortunata a chiamare questa donna superamma! Ti amo!”. Ecco il dolce scatto:

Il collegamento con la mamma che vive in Australia

Durante il Serale di Amici è arrivata una bellissima sorpresa per la ballerina Isobel: un collegamento con la madre in Australia. le due si sono viste sullo schermo e sono scoppiate in lacrime per la forte mancanza. Lei sta contando i giorni da cui non vede sua figlia e ha detto: “175 giorni fa andavi via dall’Australia e sei andata in Italia per andare in contro al tuo sogno… Amici…so che dove ti trovi sei felice e io sono felice e al contempo triste perché mi manchi”. Infatti, quasi sei mesi fa, la giovane ballerina ha lasciato la sua isola natale per raggiungere Roma e inseguire il suo sogno.

Chi è la mamma di Isobel Kinnear?

Su di lei non si hanno informazioni perché è completamente estranea al mondo dello spettacolo. Sappiamo che vive a Sydney, ma non ci sono notizie sulla sua età né sul suo lavoro. Come è emerso dal collegamento video, è noto che siano una famiglia molto unita e che Isobel ha perso una zia a cui era molto legata. Infatti, Durante il collegamento la madre ha preso una scatolina e Isobel ha sussurrato: “Gli orecchini della zia”. La mamma ha poi aggiunto: “Zia ti sta guardando dall’alto ed é fiera di te, in questi orecchini si racchiudono tanti ricordi e sono certa che da lassù lei stia facendo il tifo per te”.