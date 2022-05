Isola dei Famosi 2022, chi è stato eliminato ieri sera: concorrenti in nomination, data prossima puntata

Tra meno di un mese l’avventura dei naufraghi dell‘Isola dei Famosi in Honduras giungerà al capolinea, ma solo uno dei concorrenti riuscirà ad arrivare fino alla fine e a vincere. Dopo prove estenuanti, stanchezza fisica (e mentale), mancanza di cibo e tante discussioni, chi avrà questo ‘privilegio’? E cosa è successo nella puntata di lunedì 30 maggio?

Chi è stato eliminato tra Estefania, Lory, Marco Maccarini, Marialaura e Nick?

Al televoto, dopo la puntata di venerdì, ben cinque concorrenti, che rischiano quindi l’eliminazione. Stiamo parlando della modella argentina Estefania Bernal, di Lory Del Santo, dell’ultimo arrivato Marco Maccarini, di Marialaura De Vitis e di Nick Luciani. Tutti grandi protagonisti di questa edizione del reality: ma chi ha dovuto lasciare il gioco ‘provvisoriamente’ e sbarcare su Playa Sgamadissima, che è una sorta di ultima spiaggia?

L’Isola dei Famosi torna in onda lunedì?

La prossima puntata dell’Isola dei Famosi, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 6 giugno, sempre in prima serata su Canale 5. Salta, quindi, il doppio appuntamento settimanale: venerdì Mediaset trasmetterà i nuovi episodi della serie tv New Amsterdam.