Televoto Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato lunedì 30 maggio: sondaggi, percentuali e anticipazioni

Dopo l’eliminazione ‘provvisoria’ di Roger, che ora si trova da solo su Playa ‘Sgamadissima’ e il rientro in gioco di Mercedesz Henger e Gennaro Auletto, torna il classico appuntamento del lunedì con l’Isola dei Famosi, il reality che tra meno di un mese giungerà al capolinea. Chi, però, rischia l’eliminazione? Cosa succederà nella puntata di lunedì 30 maggio?

Estefania, Lory, Maccarini, Marialaura e Nick al televoto

Sono ben cinque i concorrenti che rischiano l’eliminazione, quasi a un passo dalla finale. Stiamo parlando della modella argentina Estefania Bernal, che tanto ha fatto discutere per il suo rapporto con Roger, di Lory Del Santo, dell’ultimo arrivato Marco Maccarini, dell’ex vincitrice de La Pupa e il Secchione Marialaura de Vitis e di Nick Luciani, uno dei Cugini di Campagna. Chi di loro dovrà abbandonare la Palapa?

Chi viene eliminato all’Isola dei Famosi?

Stando ai primi sondaggi pubblicati sull’Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Nick Luciani con oltre il 32% di preferenze. A seguire Marialaura (20.17%), che aveva già sconfitto Roger al televoto, Lory Del Santo (19.13%), Marco Maccarini con il 16.42%. A rischio sembrerebbe esserci Estefania. Sarà lei la prossima naufraga eliminata? Dovrà sbarcare su Playa Sgamadissima e vivere con Roger?

Soleil e Vera Gemma sbarcheranno in Honduras?

Dopo la decisione di Blind, Licia Nunez, Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, di lasciare il gioco, ognuno per un motivo ben preciso, pare che ora in Honduras stiano per arrivare due nuove naufraghe, non certo sconosciute al reality. Stiamo parlando di Soleil Sorge, una delle protagoniste indiscusse del GF VIP, e di Vera Gemma, che ha già partecipato all’adventure game nella scorsa edizione. La notizia è stata ufficializzata dal portale Pipol Reality, che vede a capo il giornalista Gabriele Parpiglia: ma le nuove naufraghe arriveranno in Honduras lunedì? Non ci resta che seguire la puntata e scoprirlo!