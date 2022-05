Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis ‘smascherata’ dal fidanzato: ‘Non è single, siamo insieme da un anno’

Prima ha fatto chiacchierare e parlare di sé per la sua relazione un po’ particolare con Paolo di Brosio e quei tanti anni di differenza, poi una volta sbarcata sull’Isola dei Famosi si è avvicinata ad Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro. Stiamo parlando della bella ex pupa Maria Laura De Vitis, che è stata spesso accusata di voler solo la visibilità e di mettere in piedi storie d’amore finte. Ora, però, la ragazza sembrerebbe essere stata smascherata dal fidanzato perché lei non sarebbe single, come invece sta facendo credere.

Marialaura De Vitis è fidanzata con Lorenzo Orsini?

Marialaura non sarebbe single, anzi, il suo cuore sembrerebbe essere impegnato. Il fortunato sarebbe Lorenzo Orsini, il rapper figlio illegittimo di Vittorio Emanuele di Savoia. Ed è stato proprio lui, sul portale ThePipolTv, a raccontare la sua verità:

“Io e Marialaura stiamo insieme da quasi un anno. L’ho conosciuta a Modena, lei è di Reggio Emilia. Attraverso amici in comune ci siamo presentati, eravamo precisamente nel bar di Calle 9. Quando abbiamo iniziato a frequentarci ci hanno visto in tanti e in tanti tra gli amici in comune sanno la verità. Ci hanno anche paparazzato a Milano Marittima ed è uscita la notizia sui vari siti. Da quel momento per far calmare gli animi siamo stati più attenti ad esporci pubblicamente. Lei non voleva, a me fregava poco. Poi nel corso del tempo le persone che ci conoscono si sono abituate a tutto questo”.

Le ultime foto dei due insieme pubblicate su Instagram risalgono a marzo, poco prima che la naufraga entrasse (e vincesse) la Pupa e il Secchione.

Perché la naufraga ha mentito?

Ma perché la naufraga continua a dichiararsi single? “Non siamo né i primi né gli unici a non pubblicar foto di coppia – ha spiegato Lorenzo – ci seguiamo e le nostre foto le custodiamo per noi. Perché si è dichiara single? Ha semplicemente evitato di parlare di me, come avevamo concordato”. Ma sarà vero o si tratta solo di una trovata per farsi pubblicità? Lorenzo verrà invitato da Ilary Blasi e avrà un confronto con quella che sembrerebbe essere la sua fidanzata, e che stasera è a rischio eliminazione?