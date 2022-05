Televoto Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato tra Marialaura e Roger? Sondaggi, percentuali e anticipazioni

Dopo la decisione di alcuni naufraghi di lasciare il gioco, alcuni dei quali avrebbero potuto addirittura vincere il reality, sta per tornare l’Isola dei Famosi, con una nuova e imperdibile puntata. Tra polemiche, lacrime, fraintendimenti, mancanza di cibo e stanchezza, l’avventura dei concorrenti sta continuando. E molti sperano di arrivare fino alla fine, fino al 27 giugno, giorno in cui verrà decretato il vincitore di questa lunghissima edizione. Ma chi rischia l’eliminazione?

Marialaura e Roger al televoto all’Isola dei Famosi 2022

Dopo l’eliminazione ‘provvisoria’ di Gennaro, che è sbarcato su Playa Sgamada, ora i naufraghi al televoto, quindi a rischio eliminazione, sono due. Stiamo parlando della vincitrice de La Pupa e il Secchione Marialaura De Vitis e del modello brasiliano Roger, che tanto ha fatto discutere per la sua ‘finta’ storia d’amore con Estefania Bernal. Chi di loro dovrà lasciare il gioco?

Chi verrà eliminato?

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Marialaura, con il 54.44% di preferenze. A rischio, quindi, Roger Balduino, anche se la percentuale non è poi così lontana. Sarà davvero così? O ci saranno colpi di scena?

Chi viene eliminato su Playa Sgamada?

All’Isola dei Famosi la padrona di casa, Ilary Blasi, potrebbe aprire un altro televoto flash, che vedrà come protagonisti gli abitanti di Playa Sgamada, quindi per ora Fabrizia Santarelli, Mercedesz Henger e il nuovo arrivato Gennaro. Uno di loro dovrà tornare definitivamente in Italia?