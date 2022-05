Isola dei Famosi 2022: Soleil Sorge e Vera Gemma volano in Honduras

Per ogni concorrente che abbandona ce n’è sempre uno pronto ad arrivare, a mettersi alla prova. Questa sembra essere la ‘regola’ dell’Isola dei Famosi perché dopo la decisione di Blind, Licia Nunez, Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, di lasciare il gioco, ognuno per un motivo ben preciso, pare che ora in Honduras stiano per arrivare due nuove naufraghe, non certo sconosciute al reality. Stiamo parlando di Soleil Sorge, una delle protagoniste indiscusse del GF VIP, e di Vera Gemma, che ha già partecipato all’adventure game nella scorsa edizione.

Soleil Sorge e Vera Gemma sono le nuove naufraghe dell’Isola dei Famosi?

L’indiscrezione di un’eventuale partecipazione di Soleil Sorge e Vera Gemma era stata lanciata qualche giorno fa dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che su Instagram ai suoi followers aveva detto: ‘Sbarcheranno in Honduras, ma non come concorrenti’.

Ora, invece, è stato il portale Pipol Reality, che vede a capo il giornalista Gabriele Parpiglia, a ufficializzare la notizia: le due sbarcheranno in Honduras e saranno le nuove naufraghe. “Lunedì sera – si legge su Instagram – abbiamo assistito agli abbandoni di Guendalina Tavassi, Blind, Licia Nunez, nonché quello di Alessandro, figlio di Carmen Di Pietro, tra i favoriti per vincere il programma. La perdita della Tavassi e del ragazzo sono un danno per il reality. Al loro posto sono partite dall’Italia Vera Gemma e Soleil Stasi”.

Pare che Soleil in un primo momento avesse rifiutato la proposta, ma ora è pronta a mettersi (ancora una volta) in gioco.

Quando sbarcheranno sull’isola?

Soleil Sorge e Vera Gemma, come da protocollo, dovranno sbarcare in Honduras e mettersi in quarantena prima di entrare in gara. Come ha spiegato Fanpage, Soleil sarà naufraga per una settimana e lo stesso destino toccherà alla figlia di Giuliano Gemma: riusciranno a scombussolare gli equilibri dell’isola? Al momento, non è ancora chiaro quando faranno il loro ingresso: non ci resta che aspettare e seguire la nuova puntata del reality, che andrà in onda venerdì 27 maggio!