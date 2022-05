Isola dei Famosi 2022 non va in onda giovedì: cambia la programmazione, ecco le novità del reality

Nuovi naufraghi che sbarcano in Honduras, nuove eliminazioni, tanti colpi di scena e…una nuova (e l’ennesima) svolta nella programmazione dell’Isola dei Famosi. Il reality, infatti, giovedì 26 maggio non andrà in onda: resterà il doppio appuntamento settimanale, ma cambieranno i giorni.

L’Isola dei Famosi 2022 cambia giorno: ecco quando va in onda

Stando a quanto rivelato da Davide Maggio, l’Isola dei Famosi andrà in onda con il doppio appuntamento settimanale, ma di nuovo di lunedì e di venerdì fino alla puntata finale, che è prevista il 27 giugno, quando verrà decretato il vincitore di questa edizione, al più lunga del reality.

Perché non va in onda giovedì 26 maggio

Ilary Blasi, padrona indiscussa del reality, venerdì 27 maggio ‘sfiderà’ Mara Venier, che ieri nel corso della puntata ha annunciato ai telespettatori un appuntamento speciale di Domenica In, che andrà in onda nella versione serale con tantissimi ospiti, per una grande festa a conclusione della stagione. Per questo motivo, quindi, l’Isola dei Famosi verrà trasmesso di venerdì e avrà l’obiettivo di ‘attaccare’ la concorrenza.