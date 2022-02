Isola dei Famosi 2022 news, svelati nuovi concorrenti: Nicole Daza e Ilaria Galassi

Il Grande Fratello Vip sta per giungere al capolinea, ma Mediaset è già pronta per far partire su Canale 5 un altro reality molto amato e seguito dal pubblico, tutto all’insegna dell’avventura. Stiamo parlando dell‘Isola dei Famosi, che per la seconda volta consecutiva vedrà al timone Ilary Blasi e non Alessia Marcuzzi. Ma chi saranno i nuovi naufraghi? E quando prenderà il via il programma?

Leggi anche: Isola dei Famosi 2022, ultime news e anticipazioni su cast, naufraghi e data di inizio: Alvin, Nicolas Vaporidis e Matilde Brandi

Isola dei Famosi 2022: chi sono i concorrenti

Stando alle anticipazioni riportate da Investigatore Social, un influencer esperto di gossip e tv, tra i naufraghi ci sarà Nicole Daza, la futura moglie del velocista e campione olimpico Marcell Jacobs. Ma non solo. Oltre a lei, come ha svelato il settimanale Vero, in Honduras potrebbe sbarcare Ilaria Galassi, ex ragazza di non è la Rai. Nel cast, poi, dovrebbero esserci: Floriana Secondi, Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo, Ilona Staller, Lory del Santo con il fidanzato Marco Cuculo e Carmen di Pietro con il figlio Alessandro. E ancora, potrebbero esserci Jeremias e Gustavo Rodriguez, fratello e padre di Belen.

Isola dei Famosi 2022: quando inizia e chi sono gli opinionisti

Al momento, è bene specificare, non c’è nessuna ufficialità (neppure sul cast) ed è mistero sugli opinionisti e sull’inviato, che potrebbe essere di nuovo Alvin. Sarà davvero così? Probabilmente il reality prenderà il via subito dopo il 14 marzo, data della finale del GF VIP, e lo sbarco in Honduras potrebbe esserci il 21. Ma non ci resta che aspettare per scoprirlo!