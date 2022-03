Isola dei Famosi 2022: tutti i concorrenti, ecco chi sono

Isola dei Famosi 2022: finalmente sono stati svelati i nomi di tutti i concorrenti in gioco. Partirà il 21 marzo 2022 la sedicesima edizione dello show in onda su Canale 5. Alla conduzione troviamo nuovamente Ilary Blasi mentre Vladimir Luxuria e Nicola Savino saranno gli opinionisti e Alvin l’inviato. Ma scopriamo insieme il cast completo dei naufraghi!

Isola dei Famosi 2022: svelato il cast

Tante le novità all’interno del cast, almeno per questo 2022. Per prima cosa c’è da dire che nell’edizione potranno concorrere anche delle coppie che però parteciperanno come unico concorrente. Abbiamo così un grande ritorno di vip che hanno già partecipato a precedenti edizioni:

Guendalina Tavassi (in coppia con il fratello Edoardo);

Carmen Di Pietro (insieme al figlio Alessandro Iannoni);

Lory Del Santo (con il fidanzato Marco Cucolo);

Jeremias Rodriguez (con il papà Gustavo);

Silvano e Nick Luciano dei Cugini di Campagna;

Clemente Russo (con la moglie Laura Maddaoni);

Tra altri vipponi troviamo anche Antonio Zequila (partecipante sia all’Isola dei Famosi del 2005 sia al Grande Fratello Vip) e Floriana Secondi, vincitrice del Grande Fratello del 2003 nonché partecipante alla Fattoria.

Molti partecipanti famosi

Ma non solo persone che sono “pratiche” dei reality: infatti molti dei partecipanti di questa sedicesima edizione non ha mai preso parte a un programma del genere. Sono molti, inoltre, anche gli sportivi presenti (la coppia Maddaloni-Russo e il motociclista Marco Melandri). Anche esponenti del campo musicale: I Cugini di Campagna e il rapper Blind (3° classificati a X Factor 2020). Ma ci saranno nomi di spicco come Ilona Staller, Nicolas Vaporidis e Roberta Morise, così come persone meno conosciute quali Jovana Djordjevic, Estefania Bernal e Roger Balduino.

Il cast completo

Rivediamo insieme tutti i concorrenti di questa sedicesima edizione:

Blind;

Clemente Russo + Laura Maddaloni;

Antonio Zequila;

Carmen Di Pietro + Alessandro Iannoni;

Estefania Bernal;

Guendalina Tavassi + Edoardo Tavassi;

Floriana Secondi;

Ilona Staller;

Jovana Djordjevic;

Marco Melandri;

Jeremias Rodriguez + Gustavo Rodriguez;

Lory Del Santo + Marco Cucolo;

Nicolas Vaporidis;

Roger Balduino;

Roberta Morise.

