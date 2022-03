Isola dei Famosi 2022, tutti i nomi dei vincitori delle passate edizioni

I motori si stanno riscaldando perché questa sera, esattamente un anno dopo, su Canale 5 debutterà una nuova stagione dell’Isola dei Famosi, il reality show all’insegna dell’avventura che ogni volta appassiona milioni di telespettatori. In attesa di conoscere il cast, che è davvero variegato, cerchiamo di capire cosa è successo nelle passate edizioni e i nomi di tutti i vincitori, di quelli che sono riusciti a combattere e a sopravvivere alla fame e alla stanchezza.

Chi ha vinto l’Isola dei Famosi? I nomi di tutti i vincitori

La prima edizione dell’Isola dei Famosi, come molti ricorderanno, è andata in onda su Rai 2 nell’autunno del 2003: al timone Simona Ventura, accompagnata nel viaggio da Pierluigi Diaco, Selvaggia Lucarelli, Andrea Pinketts e Alfonso Signorini. In quel caso la stagione è stata vinta da Walter Nudo, che era arrivato più tardi nel gioco rispetto agli altri naufraghi. La seconda stagione è andata in onda l’anno seguente ed è quella che è rimasta nella storia per le liti furibonde di Antonella Elia, soprattutto contro Aida Yespica. A vincere, in quel caso, è stato Sergio Muniz, che è riuscito a battere in finale il favorito Kabir Bedi.

Lory del Santo vince nel 2005

La terza edizione dell’Isola dei Famosi, invece, è stata vinta da Lory Del Santo, che questa sera tornerà in Honduras al fianco del fidanzato Marco. Un’edizione quella di Lory ricordata anche per le gesta de ‘er mutanda’, Antonio Zequila, che face tanto parlare di se. E che ritorna, proprio come l’attrice, a Cayo Cochinos.

I vincitori dal 2006 al 2021

Di seguito troverete l’elenco completo dei vincitori delle scorse edizioni, quelle dal 2006 al 2021:

Edizione 2006: il vincitore è stato Luca Calvani e per la prima volta i naufraghi sono sbarcati in Honduras.

Edizione 2007: la vincitrice è stata Manuela Villa, figlia del grande Claudio.

Edizione 2008: a trionfare è stata Vladimir Luxuria, che questa sera torna all'Isola dei Famosi, ma in veste di opinionista.

Edizione 2010: Dopo due anni di stop, la settima edizione ha visto trionfare Daniele Battaglia.

Edizione 2011: Ultima edizione targata Simona Ventura. Questa è stata vinta dalla showgirl Giorgia Palmas, che è riuscita ad arrivare fino alla fine.

Edizione 2012: Alla conduzione Nicola Salvino, alla fine della gara Antonella Elia, che è riuscita a vincere e tornare a casa da trionfatrice.

Edizione 2015: Dopo 3 anni di pausa, alla conduzione per la prima volta è arrivata Alessia Marcuzzi e questa edizione è stata vinta dalle Donatella, duo che aveva partecipato ad X Factor.

Edizione 2016: La seconda targata Mediaset. A trionfare Giacobbe Fragomeni, che era partito come nudista e che, piano piano, ha conquistato il pubblico.

Edizione 2017: A trionfare Raz Degan e il suo spirito avventuriero, sicuramente un protagonista indiscusso.

Edizione 2018: Questa tredicesima edizione è stata vinta da Nino Formicola, meglio conosciuto come Gaspare del suo 'Gaspare e Zuzzurro'.

Edizione 2019: Nel 2019 ha vinto Marco Maddaloni e questa sera, come naufraga in Honduras, arriverà la sorella Laura in coppia con il marito.

: Nel 2019 ha vinto Marco Maddaloni e questa sera, come naufraga in Honduras, arriverà la sorella Laura in coppia con il marito. Edizione 2021: Nel 2021, invece, ha trionfato il giovane youtuber Awed.