Isola dei Famosi 2023, chi è stato eliminato ieri sera? Naufraghi in nomination dopo la puntata di lunedì 15 maggio 2023

Cosa è successo ieri sera in Honduras all‘Isola dei Famosi? E chi dei naufraghi in nomination è stato eliminato forse provvisoriamente? Queste le domande che si rincorrono anche perché, come si può immaginare, il reality che vede al timone Ilary Blasi ormai da settembre sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Tra personaggi vip che hanno deciso di abbandonare ogni lusso per mettersi alla prova, lotte per la sopravvivenza, cibo che scarseggia, fatica che inizia a farsi sentire. E non poche discussioni. Ma cosa è successo nel corso della puntata di lunedì 15 maggio?

Chi è stato eliminato tra Helena, Fiore, Gian Maria, Mazzoli e Noise?

Dopo l’eliminazione provvisoria di Christopher Leoni, che è sbarcato sull’isola di Santa Elena, e la decisione di Alessandro Cecchi Paone e il suo Simone di lasciare il reality, ben cinque naufraghi sono finiti al televoto: la guerriera Helena, la tanto discussa Fiore, la new entry Gian Maria Sainato e la coppia di amici e conduttori Marco Mazzoli e Paolo Noise. Chi di loro ha dovuto lasciare la Playa? E come avranno reagito gli altri compagni di viaggio? Nathaly è rientrata ufficialmente in gioco mentre Fiore Argento ha deciso di ritirarsi e abbandonare l’Isola. Gianmaria Sainato è invece eliminato anche se in realtà per il momento ha raggiunto il già “esiliato” Cristopher Leoni.

Chi sono i concorrenti al televoto, cosa è successo lunedì 15 maggio

Mancanza di cibo, polemiche continue, fatica che inizia a farsi sentire e vede sui volti dei naufraghi e continue prove ricompensa. Ma cosa è successo nel corso della puntata di lunedì 15 maggio? E chi dei concorrenti è finito dritto al televoto perché ha ricevuto più nomination? D’altra parte è difficile immaginare una puntata del reality show condotto da Ilary Blasi senza le nomination. Perché se è vero che il gioco ha preso il via da poche settimane, è altrettanto vero che uno solo dei concorrenti vincerà. E tutti sono competitivi e agguerriti come non mai. Una certezza, in ogni caso, c’è: la prossima puntata dell’Isola dei Famosi andrà in onda lunedì 22 maggio su Canale 5, rigorosamente in diretta! Intanto ecco chi è andato al televoto: Helena, Pamela e Fabio.