Isola dei Famosi, anticipazioni 15 maggio 2023: ospiti, sorprese, televoto ed eliminati di stasera

Poche settimane dall’inizio del reality, ma l’Isola dei Famosi, come si immaginava, sta già appassionando migliaia e migliaia di telespettatori, che ogni giorno e in diretta lunedì sera seguono la trasmissione condotta, ancora una volta, da Ilary Blasi. Tra continue prove ricompensa, sfide, polemiche, tensioni, incomprensioni, i naufraghi si stanno mettendo duramente alla prova. E la fame inizia a farsi sentire. Ma cosa succederà nella puntata in onda stasera, lunedì 15 maggio? Chi dei concorrenti dovrà abbandonare l’isola, forse momentaneamente? Ecco tutte le anticipazioni.

Televoto Isola dei Famosi, chi uscirà lunedì 15 maggio tra Helena, Fiore, Gian Maria, Marco e Paolo

Dopo l’eliminazione del modello brasiliano Christopher Leoni, che ha perso la sfida contro Andrea Lo Cicero e ha raggiunto l’isola di Sant’Elena, ben cinque naufraghi sono finiti dritti al televoto. E rischiano l’eliminazione. Stiamo parlando della discussa Helena Prestes, che si sta creando non pochi nemici sulla Playa, della determinata Fiore Argento, che poche settimane fa ha potuto riabbracciare sua sorella Asia, della new entry Gian Maria Sainato e della coppia di amici e colleghi Marco Mazzoli e Paolo Noise. Chi di loro dovrà lasciare, momentaneamente, l’isola?

Stando ai primissimi sondaggi pubblicati, come sempre, sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Helena con oltre il 48% delle preferenze. A seguire Fiore Argento e Gian Maria Sainato. A rischio, invece, sembrerebbero essere i due conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise. Sarà davvero così?

Ospiti, Marco contro Helena, cosa vedremo stasera in tv

Sicuramente ci saranno sorprese e colpi di scena all’Isola dei Famosi. La scorsa settimana Marco Mazzoli ha fatto una proposta di matrimonio emozionante alla sua ‘Stefania’, ma ora i riflettori sono tutti puntati su questa nuova e imperdibile puntata. Chi riceverà una sorpresa gradita? E chi, invece, dei naufraghi finirà dritto al televoto? Non ci resta che pazientare ancora un po’, ma sicuramente si parlerà di Marco ed Helena, tra i due non scorre buon sangue e le incomprensioni sono all’ordine del giorno. Non ci resta che seguire la puntata a partire dalle 21.30 circa su Canale 5!