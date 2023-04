Paolo Noise all’Isola dei Famosi 2023: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figli, foto e Instagram

Il celebre conduttore radiofonico Paolo Noise sarà uno dei concorrenti della nuova edizione de “L’isola dei famosi”. Salperà per una nuova avventura su un’isola in mezzo all’oceano in Honduras. Sarà pronto ad affrontare tutte le sfide che incontrerà? Non lo sappiamo, ma intanto vi raccontiamo tutto quello che sappiamo di lui e della sua vita!

Chi è Paolo Noise: età e carriera

Paolo Noise è lo pseudonimo di Paolo Federico Nocito, è un celebre conduttore radiofonico, speaker, disc jockey e produttore discografico. È nato a Milano l’8 settembre del 1974 sotto il segno della vergine e oggi ha 48 anni. La sua carriera inizia quando è molto giovane in alcune piccole radio locali. Dal 1999 al 2003 lavora a Match Music. Nel 2002 approda sul piccolo schermo come conduttore di My Compilation. Ad oggi è uno speaker dello Zoo di 105 su Radio 105, in passato a lavorato anche per Radio Deejay. Non solo, è anche un noto dj e remixer che si esibisce in tutti i club d’Italia dal 1997. Ecco alcuni titoli della sua discografia:

Paolo Noise ft Pilo – porca Dance and Love Tamarri – panico paura Tamarri – Bevo bevo Tamarri – Stiamo come i pazzi Paolo Noise ft Danti – Vedo cose che gli altri non vedono Paolo Noise – With or without you Paolo Noise, Carolina Marquez, Jack Mazzoni Feat. Mad Fiftyone, Vise – Con Tutta La Voce



L’esperienza a l’Isola dei Famosi 2023

Paolo Noise dovrà sospendere per un periodo l’attività in radio perché lo attende una nuova e incredibile avventura: L’isola dei famosi. L’edizione 2023 sarà condotta da Ilary Blasi e vedrà come opinionisti in studio Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Lo speaker saprà fronteggiare tutte le sfide che incontrerà sull’isola e lottare per la sopravvivenza? Lo scopriremo presto!

Vita privata: moglie, figli e Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che da moltissimi anni è innamorato di Stefania Carioli, più precisamente sono fidanzati dal 2010. La coppia è convolata a nozze il 16 giugno del 2018 e adesso vivono tra Miami e Milano. Per adesso, la coppia non ha figli. Paolo Noise ha un profilo Instagram seguitissimo, su cui condivide molti scatti del suo lavoro e della sua vita privata. Vanta una community di ben 347 mila followers.