Isola dei Famosi 2023, Gian Maria Sainato si confida: ‘Da 11 anni non sento mio padre’

Il reality l’Isola dei Famosi è ormai entrato nel vivo e tra un litigio e una prova da superare, i naufraghi riescono anche a parlare di sé stessi. Non fa eccezione quanto accaduto con Gian Maria Sainato, che si è trovato a raccontare un aspetto molto privato della sua vita. Sainato si è confidato rispetto al rapporto con suo padre, con il quale non parla da 11 anni.

Televoto Isola dei Famosi, chi viene eliminato tra Helena e Gian Maria? Sondaggi, percentuali e anticipazioni semifinale 12 giugno 2023

La confessione di Gian Maria Sainato all’Isola dei Famosi

Una confessione sincera, a cuore aperto quella che il naufrago Gian Maria Sainato ha deciso di condividere con alcuni compagni di viaggio. Al centro della sue parole, come anticipato, il rapporto con il padre. Ecco cosa ha detto il naufrago: “Di questa cosa non ne ho mai parlato. Ho avuto un passato difficilissimo con mio padre. Non ci ha fatto vivere bene in famiglia. Ha detto il naufrago che ha poi raccontato come suo padre abbia sempre dovuto dare i conti con una problematica che non ha mancato di avere ripercussioni anche sugli altri membri della famiglia: “Si tratta di una cosa delicata, che si può risolvere solo se uno decide di volerlo. Abbiamo provato ad aiutarlo ma non ha mai voluto risolvere”.

Il difficile rapporto con il padre

Il naufrago racconta poi di aver deciso di andare via a 18 anni, chiudendo ogni rapporto con il padre: “Non gli parlo da tanti anni. Per me ha la colpa di tante cose. A meno che lui non deciderà di provare a cercare di risolvere questa sua problematica per star meglio con sé stesso e con noi, fino a quel momento non gli parlerò. Mia sorella gli parla ad alternanza. Ma spesso anche lei non gli parla perché è arrabbiata. Adesso gli direi di curarsi! Mia mamma è molto crocerossina e non l’ha mai cacciato di casa anche soffrendo. Soffre ancora a vivere una situazione di forte disagio”.