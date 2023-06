Isola dei Famosi 2023, Gian Maria Sainato vuole abbandonare dopo la tempesta? Cosa è successo

Tempi di abbandono all’Isola dei Famosi 2023. Dopo il caso emblematico di Paolo Noise per problemi di salute, potrebbe salutare l’isola honduregna Gian Maria Sainato. La tempesta che si è abbattuta sulla spiaggia dei naufraghi, deve aver particolarmente toccate la sensibilità del concorrente, che ora starebbe seriamente pensando di fare i bagagli – ovvero quel poco che ha lì – e tornare velocemente in Italia.

Gian Maria Sainato abbandona l’Isola dei Famosi?

Le motivazioni che spingerebbero Sainato ad abbandonare l’isola, risiederebbero in un plausibile ferimento del naufrago durante la recente tempesta. Infatti, dove sono oggi situati i naufraghi del gioco, si è abbattuto un inaspettato uragano (mai successo nella storia del reality show). La tempesta ha allarmato tutti i concorrenti del gioco, che hanno affrontato tra paura e stupore la violenza dell’agente atmosferico. Uragano che, come sappiamo, ha procurato anche gravi danni alla capanna dei naufraghi rimasti in gioco.

Sainato scioccato dalla violenza dell’uragano

Il naufrago ha mostrato da subito paura per quello che stava accadendo sull’Isola dei Famosi. In più occasioni, avrebbe scongiurato la troupe del programma per far atterrare un elicottero (impossibilitato a farlo anche volendo per gli agenti atmosferici), in modo da salirci e fare pronto ritorno in Italia. Chi ha seguito gli attimi di panico di Gian Maria Sainato, dice addirittura che è arrivato a recitare il “segno della Croce” e il Rosario, con la speranza di sopravvivere a quella mostruosità meteorologica.

Il ferimento del naufrago

Il concorrente sarebbe rimasto ferito durante la rottura della trave della capanna. Il palo in legno, infatti, si sarebbe rotto durante lo svolgimento dell’uragano, cadendo proprio sulla testa del malcapitato Sainato. Per chi ha potuto vedere la scena di persona, dopo le preghiere a Gesù durante la tempesta, c’è stato anche il momento del pianto, dove l’uomo è arrivato a piangere per il dolore dopo la botta subita.