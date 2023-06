Lorella Cuccarini torna in Rai al posto di Serena Bortone? Le ultime novità

Si fanno sempre più insistenti le voci di un “riavvicinamento” tra Lorella Cuccarini e la RAI. Con il favore del Governo Meloni e soprattutto dell’AD Roberto Sergio, per la storica conduttrice di Mediaset potrebbero riaprirsi le porte di viale Mazzini per condurre un programma sull’emittente pubblica. L’ultimo rumors legato alla sua persona, sarebbe quello di una conduzione a “Oggi è un altro giorno” dalla prossima stagione.

Lorella Cuccarini al posto di Serena Bortone

Riportare la Cuccarini in RAI, soprattutto ora che gli scacchieri si stanno riempendo, era un obiettivo del nuovo AD Sergio. Bene, la conduttrice dovrebbe tornare nel pomeriggio di Rai 1, andando a condurre “Oggi è un altro giorno”. La gestione del programma da parte di Serena Bortone non sarebbe piaciuta ai piani alti di viale Mazzini, che hanno pensato di rimandare la conduttrice romana a Rai 3. Una vera retrocessione televisiva, che da rumors sembrerebbe prendere sempre più piedi con l’avvicinarsi a ottobre 2023.

Lorella torna in Rai?

Lorella Cuccarini ha “un treno che non deve perdere” per tornare in RAI. Se da una parte teneva segretamente il desiderio di tornare a fare televisione nell’emittente pubblica, dall’altra stava anche godendo dei benefici nel ruolo di insegnante nel talent show “Amici” su Canale 5. A fare il primo passo sono stati i dirigenti di viale Mazzini, che avrebbero offerto la conduzione del programma alla Cuccarini e fatto presente come avevano intenzione di destinare la Bortone ad altri format dell’emittente. Ora si attende solo la risposta della conduttrice Mediaset.

E se rifiutasse?

Rumors, seppur non confermati, parlerebbero di un eccezionale rifiuto di Lorella Cuccarini alla proposta della Rai. Un fatto legato alla cacciata da “La vita in diretta” nel 2020, con la conduttrice che ancora oggi rivendicherebbe di aver subito un “grosso torto”. Resta che, per una simile scelta, è plausibile che il volto televisivo rimanga ancora ancorato a Mediaset e il programma “Amici”.