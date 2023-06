Isola dei Famosi 2023, Helena contro tutti? Ultime news dall’Honduras

Continua a rimanere complesso il rapporto di Helena con gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023. La modella, dopo aver litigato con tutti i partecipanti, ha deciso volontariamente di abbandonare il gruppo e andare a vivere da sola sull’isola. Una situazione che, se continuerà, la porterà a vivere in solitaria per le prossime settimane, in una condizione pesante sia sul piano fisico che psicologico.

Helena litiga con tutti all’Isola dei Famosi 2023

Helena Prestes sembra arrivata ai ferri corti con qualsiasi concorrente dell’edizione del reality show, cui i rapporti, nonostante sia un gioco, sono gravemente compromessi. L’ultima litigata che l’hanno vista protagonista, è stata quella con Nathaly Caldonazzo: nonostante la definisse un’amica, tale litigio l’ha isolata ulteriormente dal gruppo. Infatti, la donna si sarebbe costruita una propria capanna personale e si sarebbe accesa un fuoco, in modo da vivere isolata dagli altri concorrenti.

Chi voleva seguirla?

In un primo momento, Gian Maria e Nathaly sembravano volerla seguire nell’esperienza in solitaria all’interno dell’Isola dei Famosi. Una scelta però cambiate drasticamente con il passare dei giorni e delle ore, considerato come la modella fosse diventata insopportabile e soprattutto ingestibile. Continue liti, che hanno esaurito anche quelle persone che lei considerava come “più vicine e quindi amiche. Ecco allora la lite con Nathaly e poi il seguente allontanamento dei due concorrenti da Helena.

Le scarpe della discordia

Nonostante Helena abbia lasciato volutamente il gruppo, rivendica come le sue scarpe debbano restare sotto la capanna di Fabio. La scelta, che sta facendo arrabbiare gli altri concorrenti, la sta facendo per tenere asciutte le proprie scarpe tutti i giorni. Lo stesso Fabio Ricci non è d’accordo con questo atteggiamento della modella, redarguendola in più occasioni con queste frasi: “Appena puoi ricordati di togliere le scarpe, sarebbe carino se le togliessi da lì”. Un atteggiamento, questo, che avrebbe dato i nervi anche a Marco Mazzoli.