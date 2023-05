Isola dei Famosi 2023, i naufraghi litigano per le ‘ciambelle’: cosa è successo, ultime news

Si scaldano i toni all’Isola dei Famosi, dove i naufraghi avrebbero litigato per delle ciambelle offerte per il compleanno della cantante dei Jalisse, ovvero Alessandra Drusian. I concorrenti avrebbero litigato sulla spartizione dei dolci, mandando su tutte le furie soprattutto Fabio Ricci, che voleva creare un momento dolce per sua moglie e purtroppo è finito a litigare con gli altri superstiti dell’isola honduregna.

La lite per le ciambelle all’Isola dei Famosi

Per omaggiare la cantante dei Jalisse, la redazione aveva offerto sei ciambelle. Recapitate sull’isola honduregna, alla cantante il compito di dividere quei dolci con le persone che desiderava. Una scelta non semplice, cosciente come una soluzione azzardata avrebbe creato malumori e soprattutto andato a infiammare ulteriormente le polemiche all’interno del gruppo in gioco. Eppure, la giornata per Alessandra era iniziata nel migliore dei modi, con tutti i naufraghi che le avevano augurato buon compleanno.

Il compleanno di Alessandra Drusian

Per l’occasione, il marito Fabio Ricci le aveva regalato una collana e una conchiglia. Mentre le Chicar e gli Hombres gli avevano dedicato una canzone di buon compleanno. C’è stato anche il momento della gag, con Paolo Noise e Marco Mazzoli che le hanno regalato dei finti doni per farla sorridere. Uno spirito di distensione che però dura solo qualche ora, considerato come le ciambelle recapitate sull’Isola torneranno a infiammare gli animi dei concorrenti più polemici e affamati del reality show.

La spartizione delle ciambelle

Alessandra decide di dare una ciambella, da spartirsi poi, agli Hombres, lasciando poi le altre cinque da dividersi con le Chicas. Una scelta non risultata equa agli occhi di tanti concorrenti e soprattutto gli uomini, con Mazzoli e Noise che sono arrivati addirittura a rifiutare il loro pezzo di ciambella. Decisione durissima, questa, che Fabio Ricci ha definito come insensibile e irrispettosa verso il compleanno della moglie.