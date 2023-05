Televoto Isola dei Famosi 2023, chi viene eliminato tra Helena, Pamela e Fabio? Sondaggi, percentuali e anticipazioni puntata 22 maggio

Tra non poche polemiche, fraintendimenti, continue tensioni, battibecchi e stanchezza, i naufraghi che hanno deciso di partecipare al reality l‘Isola dei Famosi, quello tutto all’insegna dell’avventura, stanno appassionando i telespettatori con le loro storie. E siamo già oltre la metà del percorso: lunedì 22 maggio, infatti, andrà in onda la sesta puntata. La stanchezza sui loro visi si inizia a vedere, il cibo scarseggia sempre di più e l’obiettivo resta uno: lottare per la sopravvivenza e arrivare fino alla fine. Ma cosa succederà nella prossima puntata? E chi dei concorrenti è finito al televoto, quindi rischia l’eliminazione, forse provvisoria?

Helena Prestes, Pamela Camassa e Fabio dei Jalisse al televoto all’Isola dei Famosi

Dopo l’eliminazione provvisoria di Gian Maria Sainato, che ora si trova sull’isola di Sant’Elena con Christopher, e dopo la decisione del pubblico di far rientrare in gioco la discussa e chiacchierata Nathaly Caldonazzo, tre naufraghi, tutti protagonisti a loro modo, sono finiti al televoto. Stiamo parlando di Helena Prestes, la modella che continua a litigare con tutti (o quasi), di Pamela Camassa, sempre più determinata e Fabio Ricci dei Jalisse, che ha deciso di partecipare al reality con la moglie Alessandra. Chi di loro dovrà lasciare la Playa?

Chi viene eliminato, chi si salva

Stando ai primissimi sondaggi pubblicati, come sempre, sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Helena Prestes con oltre il 50% di voti. A seguire Pamela Camassa, mentre a rischio ci sarebbe Fabio Ricci, che è stato mandato dritto in nomination da Marco Mazzoli, leader della puntata. Sarà davvero lui a dover lasciare, forse provvisoriamente, l’isola?

Televoto Flash sull’isola di Santa Elena

Ma ci sarà un televoto flash sull’isola di Santa Elena? Lì, lo ricordiamo, stanno vivendo Christopher Leoni e Gian Maria Sainato. E un altro concorrenti, dei tre in nomination, dovrà raggiungere i due. Ilary Blasi aprirà un altro televoto nel corso della puntata?

Aldo Montano e Nikita Pelizon sbarcano in Honduras

Stando alle anticipazioni, la puntata di lunedì 22 maggio, la sesta da quando ha preso il via il programma, sarà davvero ricca di sorprese. E colpi di scena. In Honduras, infatti, sbarcheranno Aldo Montano e Nikita Pelizon, amica di Helena. Come reagiranno i naufraghi? Non ci resta che pazientare un po’ per seguire la puntata, come sempre in diretta su Canale 5 a partire dalle 21.30 circa.