Isola dei Famosi 2023, arriva Aldo Montano: ecco cosa farà, anticipazioni puntata 22 maggio 2023

Le sorprese a L’Isola dei Famosi non finiscono mai, e anche nella prossima puntata ci sarà qualcosa che non potrebbe se non rallegrare i fans più sfegatati del reality più apprezzato di sempre. Infatti come rivelato di recente, oltre alla presenza di Nikita Pelizon, ben conosciuta in quanto vincitrice del Grande Fratello VIP, ci sarà anche Aldo Montano, ex schermidore e anche ex concorrente di altri reality show negli anni passati, dunque particolarmente avvezzo ai programmi di tal genere. Anche lui, insomma, sbarcherà in Honduras.

Aldo Montano sbarca all’Isola dei Famosi

Insomma, ne vedremo certamente delle belle nei prossimi giorni all’Isola dei Famosi, tra ex gieffini e volti noti del piccolo schermo pronti a fare la loro comparsa improvvisa proprio all’interno del reality show più apprezzato di queste ultime settimane, la cui conduzione è affidata alla bravissima Ilary Blasi. Come anticipato ad inizio articolo, tra le prime a far visita ai naufraghi sull’Isola, ci sarà sicuramente Nikita Pelizon, fresca vincitrice del Grande Fratello VIP 7, che approderà in Honduras per fare una bella sorpresa all’amica Helena Prestes, la quale in questo momento non sta avendo vita facile durante la convivenza con gli altri naufraghi. Oltre a lei, però, ci sarà anche un altro ex gieffino, ovvero il tanto acclamato Aldo Montano, il quale però, diciamolo subito, non è destinato a rimanervi in qualità di concorrente.

Le altre partecipazioni di Aldo Montano

Dopo aver concluso la sua carriera da schermidore, il campione Aldo Montano, come vi abbiamo in parte già anticipato nell’articolo, ha avuto negli anni diverse apparizioni in trasmissioni televisive. Prima fra tutte, quella che ricordano in molti, la sua comparsa nel Grande Fratello VIP 6 (2021). Ma non è tutto, perché ancor prima il campione è stato concorrente de La Fattoria 3 (2006), mentre qualche tempo dopo è stato anche giurato a Selfie – Le cose cambiano (2016). Insomma, un personaggio avvezzo al mondo dello spettacolo che, neanche questa volta, ci deluderà.