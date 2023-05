Isola dei famosi 2023, arriva Nikita Pelizon in Honduras? Ultime news e scontro tra Mazzoli e Fabio dei Jalisse

Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori l’Isola dei Famosi, il reality che da più di 5 settimane sta tenendo compagnia al pubblico. Tra continue lotte per la sopravvivenza, cibo che scarseggia, fatica che inizia a sentirsi e a vedersi sui volti dei naufraghi, tutti personaggi vip che hanno deciso di lasciare ogni lusso in Italia per immergersi nella natura. Quella che sovrasta e domina ogni cosa. Tra scontri e polemiche, però, in Honduras le emozioni non mancano. E i concorrenti, che tra di loro spesso si fanno la ‘guerra’, lo sanno bene. Ma cosa succederà nella prossima puntata, che andrà in onda lunedì in prima serata su Canale 5?

Scontro tra Marco Mazzoli e Fabio Ricci all’Isola dei Famosi

Quasi sicuramente nella prossima puntata la padrona di casa, Ilary Blasi, chiamerà in causa due concorrenti: da una parte Marco Mazzoli, leader, dall’altra Fabio Ricci dei Jalisse. I due vivono insieme, fanno parte della stessa tribù, ma le polemiche non mancano di certo. I due naufraghi, infatti, hanno discusso dopo la decisione di Marco di nominare Pamela Camassa e Fabio, secondo lui i più forti del reality. “Mi aspettavo che ieri sera lui nominasse Paolo. Non dico Lo Cicero o l’altro, che comunque loro sono molto forti. Piuttosto che nominare me, ho immaginato che lui chiamasse Paolo. Però lui ha chiamato me e ha detto va bene ok” – ha dichiarato Fabio Fazio, che ha poi affrontato di petto Marco.

La versione di Marco

Marco Mazzoli ha cercato di spiegarsi: “Mi hai aggredito senza motivo perché ti rode il c*lo che sei qua con tua moglie. Ma non è colpa mia, ti ho spiegato il perché. Speravi di essere immune tutte le puntate? Non stai giocando, mi stai insultando”.

L’arrivo di Nikita Pelizon in Honduras per fare una sorpresa ad Helena

Ma non finisce certo qui. Molto probabilmente, stando a quanto ha anticipato l’esperto Alessandro Rosica in Honduras nella puntata di lunedì arriverà Nikita Pelizon, la vincitrice del GF VIP e amica di Helena. Le due, infatti, insieme hanno partecipato a Pechino Express. Nikita riuscirà a dare un po’ di forza alla sua amica, che è spesso ‘presa’ di mira e al centro di polemiche? Non ci resta che pazientare un po’ per capire cosa succederà. Intanto, al televoto sono finiti Pamela, Fabio ed Helena: uno di loro dovrà lasciare l’isola, forse provvisoriamente.