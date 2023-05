Isola dei Famosi 2023, naufraghi preoccupati per gli ‘alieni’: cosa è successo in Honduras

È fobia alieni per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023, con potenziali avvistamenti che si starebbero verificando già da diverse settimane. Non è la prima volta che, qualche concorrente, avvista nella notte degli “oggetti sospetti” nel cielo sulle coste dell’isola honduregna. Per gli autori il problema non è preso nemmeno in considerazione, nonostante una crescente paura di tutti quei vip che stanno partecipando al reality show.

Avvistamenti UFO all’Isola dei Famosi 2023

Sarà ricordata come l’edizione dei fenomeni paranormali, dove i concorrenti sono più impegnati a rintracciare eventi strani che avvengono sull’Isola piuttosto che litigare tra loro. Sarà forse il poco mangiare o il tanto stress legato alla vita di stenti da naufrago, ma qualche vip dice addirittura di aver letto “frasi luminose nel cielo”. Colpa del caldo? Qualche allucinazione dovuta alla fatica? Resta però come certe “anomalie”, con il passare dei giorni, a catena siano state riscontrate anche da altri concorrenti.

L’avvistamento di Nathaly Caldonazzo

La prima ad avvistare presunti alieni, o quantomeno la loro navicella, fu Nathaly Caldonazzo nelle scorse settimane. Episodi che, tra la sorpresa generale, vennero confermati anche da Paolo Noise, che per una volta non creava gag intorno alla strana dichiarazione. Infatti, sia l’attrice che lo speaker radiofonico, dichiararono di aver visto qualcosa di lucente nei cieli che volava in maniera sospetta. Gli eventi segnalati dalla Caldonazzo, che sull’argomento ha chiesto l’attenzione di tutti i naufraghi, si sarebbero verificati sulla Playa Tosta.

Il cielo nero e la scritta lucente

Il fenomeno “soprannaturale” più strano, sarebbe stato quello di un improvviso buio durante le ore di sole sull’Isola. Nuovamente testimone la Caldonazzo, che ha riferito agli autori dell’Isola dei Famosi come “il cielo sia diventato tutto buio e di seguito sia comparsa in aria una scritta lucente”. Fenomeno paranormale, che però non è stato ripreso da nessuna telecamera del programma.